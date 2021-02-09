Президент: В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке

Сделать Минск образцовым в ближайшем пятилетии - такую задачу перед мэром города поставил Президент. Комплексное развитие белорусской столицы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Отдельно затронули вопрос уборки снега. Ситуация в последние дни непростая, а местами - чрезвычайная. По словам мэра, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены около 750 единиц техники. Помочь призывают и горожан. В Минске, по словам Александра Лукашенко, работает сильная команда руководителей различного уровня, и она должна обеспечить решение этого вопроса.

Глава государства обратил внимание, что "для этого людей надо организовывать и предоставлять им необходимый инвентарь, и четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это мы вам будем чистить. То есть, вопрос - в организации дела".