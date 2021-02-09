3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент: В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке
Сделать Минск образцовым в ближайшем пятилетии - такую задачу перед мэром города поставил Президент. Комплексное развитие белорусской столицы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Отдельно затронули вопрос уборки снега. Ситуация в последние дни непростая, а местами - чрезвычайная. По словам мэра, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены около 750 единиц техники. Помочь призывают и горожан. В Минске, по словам Александра Лукашенко, работает сильная команда руководителей различного уровня, и она должна обеспечить решение этого вопроса.
Глава государства обратил внимание, что "для этого людей надо организовывать и предоставлять им необходимый инвентарь, и четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это мы вам будем чистить. То есть, вопрос - в организации дела".
В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома призвал горожан помочь с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники. Так, со стороны коммунальных служб организованы пункты, где выдают весь инвентарь. Также обратили внимание автомобилистов на необходимость быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов