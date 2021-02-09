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Президент: В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке

Сделать Минск образцовым в ближайшем пятилетии - такую задачу перед мэром города поставил Президент. Комплексное развитие белорусской столицы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Отдельно затронули вопрос уборки снега. Ситуация в последние дни непростая, а местами - чрезвычайная. По словам мэра, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены около 750 единиц техники. Помочь призывают и горожан. В Минске, по словам Александра Лукашенко, работает сильная команда руководителей различного уровня, и она должна обеспечить решение этого вопроса.

Глава государства обратил внимание, что "для этого людей надо организовывать и предоставлять им необходимый инвентарь, и четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это мы вам будем чистить. То есть, вопрос - в организации дела".

В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома призвал горожан помочь с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники. Так, со стороны коммунальных служб организованы пункты, где выдают весь инвентарь. Также обратили внимание автомобилистов на необходимость быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.

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