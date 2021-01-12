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Президент: владыка Филарет был настоящим героем Беларуси

У истоков премии "За духовное возрождение" стоял владыка Филарет. Об этом напомнит Александр Лукашенко. Горечь утраты для нашей страны и всего православного мира сегодня разделяют миллионы. Владыка был примером самоотверженного служения Беларуси.

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