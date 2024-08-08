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Президент внес в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений
В Беларуси продолжается процесс реформирования законодательства. Глава государства, используя свое право законодательной инициативы, внес в парламент законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Разработкой законопроекта занималась специально созданная при Администрации Президента рабочая группа. Профильные специалисты провели системный анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законов с учетом установок главы государства, данных на совещании 11 января. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс отметила, что идет методичная работа по гуманизации отечественного законодательства.
Основным принципом, который был обозначен Президентом и реализовывался этой группой, - уголовный закон суров, но справедлив. Справедливость уголовного закона - это в том числе разные санкции, которые дают возможность суду применять наказания, исходя из всех условий совершенного преступления. Мы предусматриваем необходимость трудоустраивать тех лиц, которые будут подлежать амнистии или с которых будет сниматься судимость. Это очень важное обстоятельство, которое следует учитывать при применении этих институтов для того, чтобы лица были интегрированы в обществе.
Пересмотрены санкции 97-ми составов преступлений. Из них 65 составов дополнены альтернативными, более мягкими видами наказаний. Устанавливается, что впервые совершившим нетяжкие преступления женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы, лишение свободы не назначается. Предусматриваются альтернативные, более мягкие наказания в виде ареста на срок до трех месяцев за приобретение или хранение наркотиков. Соответствующие меры позволят судам более гибко подходить к вопросам назначения наказания с учетом общественной опасности преступления и личности виновного.
Речь идет о том, что судам необходимо дать возможность индивидуально подходить к каждому случаю. И прежде всего, как говорит Президент, посмотрите на детей, посмотрите на степень их вовлеченности в этот процесс. Было ли это случайным совершением преступления или это определенная закономерность и неоднократность. Исходя из оценки различных условий, оценки различных обстоятельств, надо вынести, как Президент говорит, справедливый приговор. Для того чтобы эти приговоры были справедливыми, и необходимы определенные альтернативы для суда.
Уже в ближайшее время белорусские парламентарии обсудят предложенные новации в законодательство. Также в соответствии с установленными правилами законопроект будет размещен на Национальном правовом интернет-портале.
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