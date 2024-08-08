Президент внес в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений

Речь идет о том, что судам необходимо дать возможность индивидуально подходить к каждому случаю. И прежде всего, как говорит Президент, посмотрите на детей, посмотрите на степень их вовлеченности в этот процесс. Было ли это случайным совершением преступления или это определенная закономерность и неоднократность. Исходя из оценки различных условий, оценки различных обстоятельств, надо вынести, как Президент говорит, справедливый приговор. Для того чтобы эти приговоры были справедливыми, и необходимы определенные альтернативы для суда.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси