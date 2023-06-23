"Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше". Президент вручил благодарности выпускникам и преподавателям вузов

Минута славы для выпускников-2023 и их преподавателей. Эти мгновения они будут долго беречь и с трепетом вспоминать. Президент Беларуси сегодня вручил заслуженные награды лучшим в учебе и педагогическом мастерстве. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. Момент действительно символический. В этом убежден и Александр Лукашенко.

Те, кто только начинает свой трудовой путь, плечом к плечу с профессионалами своего дела. И это доверие предстоит оправдать. У нашего Президента нет сомнений - нынешней молодежи это по силам.

В зале государственных наград сегодня звучало много слов поддержки и благодарности за упорный труд, достойный пример другим, педагогический талант. И главное - вера в то, что все получится!

Это им, молодым, создавать историю страны, а старшим коллегам быть опорой студенчества и государства.

Ольга Анищенко о тех, кто ежедневно доказывает: знания - сила!

Минск. Лингвистический. Институт Конфуция. Наше время, которое китайским уже не удивить. А сюда вообще может прийти любой, кто верит: язык Поднебесной - не китайская грамота. Было бы желание. Что уж говорить о студентах, кто шел к своей мечте долгие годы.

Самый частый вопрос: это сложно учить? Сколько иероглифов в китайском языке? А еще часто спрашивают: правда, что они тебя понимают, когда ты разговариваешь на китайском?- Конечно, понимают. Все хорошо, контакт налажен! Евгения Выборная, выпускница факультета китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета

Китайский с нуля за 5 лет? Но выпускница Минского лингвистического с ходу отметает все сомнения. Дескать, терпение и труд все перетрут. Зато сколько радости, когда открываешь книгу, видишь иероглифы (а их даже не сотни - тысячи) и все понимаешь. Евгения признается, что это путь тернист. И он, конечно, не закончен. Ведь изучать язык можно всю жизнь. Это ключ к пониманию культуры и традиций. Словом, язык и до Китая доведет, если уж разворот на Восток - веяние времени.



Китайский сейчас - один из самых востребованных языков и один из самых перспективных, поскольку у нас углубляются отношения с Китаем, налаживаются контакты, в том числе торгово-экономические. Конечно, хотелось бы помогать углублять эти контакты, расширять географию этих контактов. Поэтому переводчик - ключ к взаимопониманию между носителями двух разных культур. Евгения Выборная, выпускница факультета китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета

Награды лучшим

Красный диплом - лишь толика ее достижений. И пример для других: как бросить себе вызов, принять его и упорно работать с верой в себя и в то, что нет ничего невозможного.





Будь то китайские иероглифы, аграрная наука, педагогика или врачевание. Кажется, еще вчера - мечты, сегодня - дело жизни.

Хотела с детства связать свой путь с профессиональной деятельностью в госслужбе. Решила, что таможня мне ближе всего, потому что таможня обеспечивает экономическую безопасность Республики Беларусь. Я считаю, что это сфера очень интересная и очень хорошо мне подходит. Вера Мартынова, выпускница юридического факультета Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы

С девятого класса задумался о карьере госслужащего и именно в сфере экономики. Т.е. у нас сейчас довольно трудные времена. Я считаю, что развитие экономики первостепенно. Я очень люблю нашу страну и очень хочу, чтобы она развивалась активно. Павел Петьков, выпускник Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси

С детства планирую свою деятельность, то, кем я буду, где-то немного мечтаю. Я всегда видел себя человеком в погонах, защитником своего Отечества. Михаил Вежновец, выпускник Военной академии Беларуси

Во Дворце Независимости сегодня те, кто на пути к знаниям не испугался и не спасовал. И те, чье призвание - наставник. С большой буквы. О своих кафедрах и дисциплинах они могут говорить часами. И заверяют, что сегодня учиться интересно. И это так и есть даже для тех, кто приходит в вуз уже не впервой.

Приходят люди руководящего состава - главные инженера, директора. Человек с производства, когда приходит в университет, возможно, он испытывает сомнения. Но я уверен, что после окончания наших специальностей ни один не сможет сказать, что он ничего не узнал нового и интересно по этому профилю. Владимир Новосельцев, завкафедрой Брестского государственного технического университета

Президент чествовал лучших выпускников и преподавателей вузов

Особый день, отметит Александр Лукашенко, знаменательный для всех. И для него не меньше. Президентское спасибо за труд и мастерство дорогого стоит. Как и то, что каждому из них верят как себе.

"В этой церемонии есть определенный символизм. Вы делаете еще только первый шаг в профессию, а уже делите минуты славы наравне с профессионалами высокого уровня. Значит, вы опережаете время. Это хорошо, удержаться бы на этом пути. Это большое доверие и аванс, которые вы, убежден, оправдаете", - сказал глава государства.



Каждый из тех, кто получил награду, стал лучшим в учебе, научной и общественной деятельности, спорте, творчестве. Ими по праву могут гордиться родные, школьные учителя, преподаватели вуза. Как заметил Президент, выпускники, завершив учебу, прошли в своей жизни один из самых тяжелых этапов.

Наставников у них и вправду было много. Одни дарили жизнь и воспитали, другие выучили и стали достойным примером. Александр Лукашенко не умаляет значение ни близких, ни друзей, ни педагогов. Когда есть опора, любые цели по плечу.

"Опорой скоро станут для вас будущие коллеги - специалисты с большим опытом, у которых будете учиться дальше. Непросто учиться, а может, и переучиваться, жизнь заставит вас это сделать. Не разочаровывайтесь, если вы увидите в новой своей жизни очень-очень новое и отличное от того, что было в годы учебы. Это нормально, так было всегда. Но ваша учеба все равно будет фундаментом, базой для будущей вашей жизни", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что завершение учебы и начало трудового пути для выпускников проходит в Год мира и созидания. Он пожелал, чтобы и их будущее было таким - мирным и созидательным.



"Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все", - подчеркнул глава государства.

Это для окружающих они серьезные и взрослые. А для Александра Лукашенко, как он сам признается, наши дети. А потому Президент скажет просто, по-отечески: да, с них не снимают груз ответственности, но на пути к вершинам готовы подставить плечо.





"Наступает ваше время создавать историю нашей страны - своей страны. Пусть все у вас получится!" - сказал Президент.

Обращаясь к преподавателям, глава государства обратил внимание: "Без вас, находящихся в этом зале, и тех, кто нас сегодня услышит, без всех ваших коллег, в том числе школьных учителей, не было бы этого награждения, не было бы этого чувства уверенности в завтрашнем дне. Я всегда говорил и повторю: вы настоящая опора нашего государства. Дай бог вам сил, вдохновения и самое главное - здоровья".

14 лучших выпускников вузов и пять педагогов. Разные регионы, университеты, специальности. Талантливы, амбициозны, самодостаточны. Президент лично поздравил каждого, вручая награды.

Глядя на них, так сразу и не скажешь, кто вчерашний студент, а кто педагог.

Ирина Назаренко, кажется, сама еще совсем недавно получала диплом врача в альма-матер - Гомельском медуниверситете. Но пройдет немного времени, и она вернется сюда, но в статусе декана медико-диагностического факультета. И это в 29 лет! И теперь не только преподает, но и практикует (редкий случай!) Декан уверена: мы лучшие! На постсоветском пространстве уж точно. И в этом успехе нет слабых звеньев. Углубленная подготовка диагностов, практикоориентированность с первого курса, современный учебный центр - это реальность, а не мечты.

Наши выпускники разлетаются по всей республике, как горячие пирожки, и пользуются большой популярностью, так как имеют очень высокое практикоориентированное обучение. Ирина Назаренко, декан медико-диагностического факультета Гомельского государственного медуниверситета

По традиции они подымут бокал игристого. Кажется, немного выдохнут от напряжения момента. Не каждый день случаются такие встречи. Об этой наверняка они не пожалеют. Но Президент напутствует: пусть все будет не зря!

Президент напутствовал выпускников вузов: все в ваших руках, держите страну крепко

Президент также подчеркнул: "Хочу, чтобы вы никогда не жалели о том, что в вашей жизни случилось, а делали всегда достойные выводы из прошлых лет, дней, часов прожитой жизни. Я всегда выпускникам говорю: нужно делать все вовремя, чтобы потом иметь успех и желательно потом ничего не переделывать".

"В вашем возрасте вам все под силу, а потом сделать это будет сложнее. Все у вас впереди, все в ваших руках, держите страну крепко. Счастья, успехов и хорошего настроения", - пожелал Президент.

Ответственности нужно еще больше проявлять в связи с такой наградой. Это большая честь. Большой почет и своеобразная путевка в дальнейшую жизнь. Дмитрий Герасименок, завкафедрой Белорусского государственного университета культуры и искусств

Слова стоят дорого, морально воодушевляют. Как сказал Александр Григорьевич, не жалейте себя, надо стараться, работать. И результат будет. Анастасия Козуля, выпускница приборостроительного факультета БНТУ

В добрый путь они скажут другу другу. Иногда ведь так важно просто услышать, что все получится. Вера окрыляет. Впереди у каждого свой Эверест. Но даже самую тернистую дорогу, как известно, осилит идущий.