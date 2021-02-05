Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

От вопросов подготовки молодых ученых и роли целевых направлений в вузы до развития медицины и геополитической повестки. Президент встретился с научной элитой страны. Из первых уст услышать, чем живет белорусская наука, узнать о новаторских результатах исследований, обсудить проблемы и новые концептуальные задачи. Такой диалог - это уже традиция. Стране нужны новые прорывные, эффективные и инновационные технологии. Это отличный шанс заявить о себе тем, кто действительно озабочен судьбой Беларуси - с такого посыла начнет беседу глава государства. И обозначит, наука - важнейший фактор укрепления нашей независимости. Поддерживать белорусские достижения государство будет и впредь. Без них достичь целей, которые стоят перед государством на ближайшую пятилетку, невозможно. Особое внимание нужно уделить преемственности поколений и повышению статуса педагога.

Президент: Нам надо серьезнее относиться к молодежи

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке, где геополитические игроки продвигают свои интересы, из-за чего эти страны и народы страдают уже долгие годы. "Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.

"Поэтому нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон. Какой бы ни был закон, плохой или хороший, закон есть закон, юристы меня поддержат, его надо выполнять. Если он плохой - его надо изменить в установленном порядке. Но не через драку на улице", - подчеркнул президент. Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить. Мы уйдем - они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века. Это очень важно".







Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

Из рук президента дипломы докторов наук сегодня получили 9 человек. Четверым глава государства вручил аттестаты профессора. На встрече не только те, кто получил ученые степени, но и те, кто внес значимый вклад в их успех. Высказаться мог любой, поделиться мыслями по своим направлениям работы. Например, позиция президента, что коронавирус лечить надо, не забывая и о других заболеваниях, а об этом Александр Лукашенко говорил на протяжении всего минувшего года, сегодня уже отмечена на мировом уровне, расскажет представитель медицинского сообщества. Всемирная организация здравоохранения назвала Беларусь, как одну из стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита С. К сожалению, в наши дни это почти такой же частый диагноз, как и COVID-19. Остановились на теме образования. Договорились - необходимо усиливать роль целевых направлений в вузы.



Президент о роли целевых направлений в вузы

"Мы сейчас очень сильно будем поднимать роль целевых направлений. Обязательно будем это делать. Нам очень важно, чтобы не только в Минске концентрировались, закончили вуз и здесь где-то любыми судьбами закрепились. Нам надо равномерно размещать по стране производительные силы", - сказал Александр Лукашенко.

Причем самой главной производительной силой глава государства назвал учителей и преподавателей. "Поэтому целевые направления будут приобретать очень серьезное значение", - подчеркнул президент.

По мнению Александра Лукашенко, также важно заниматься профориентацией учащихся, чтобы они еще в школе определялись со своей будущей профессией. Удачным примером здесь являются профильные классы педагогической направленности.







"На это стоит тратить деньги, потому что если человек придет в вуз и спустя некоторое время поймет, что он не туда попал, а мы на него затратили огромные деньги, и нам придется потом его переучивать, это будет дороже стоить", - отметил глава государства. Также он подчеркнул важность практико-ориентированного обучения в вузах. Студентов к работе по своей будущей профессии надо привлекать уже со 2 курса, считает президент.

Президент пообещал оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране

Президент пообещал, оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране будут и дальше. Ведь благодаря интеллекту таких людей белорусские достижения (от медицины, сельского хозяйства до информационных технологий и преподавания) превращаются в ценный ресурс. Для каждого из них сегодня не только очередной этап в карьере и новый статус. Для них это совершенно новые возможности.

В 2020 г. ВАК Беларуси присвоила 347 ученых степеней