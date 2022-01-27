Президент Беларуси вручил государственные награды за самоотверженный труд и добросовестную службу

32 профессионала - медики, ученые, аграрии, артисты, спортсмены - получили сегодня ордена, медали и почетные звания. Во Дворце Независимости состоялась церемония награждения.

Здесь собрались лучшие из лучших. И работают они во благо страны и каждого белоруса. Стоят на рубеже границ и спокойствия. Дают надежду на завтра. Заставляют наши сердца биться быстрее под балетные па. А от их прыжков сердца замирают. Достижения людей, которые сегодня собрались в зале госнаград, - яркое доказательство того, что все в руках белорусов.

О людях, для которых профессия стала призванием - репортаж Екатерины Тихомировой.

Во Дворце Независимости этим утром говорили не о политике внутренней или внешней, не о задачах или планах, а о высоком профессионализме, заслугах и наградах. Сегодня их день. И сегодня о них… Ордена, медали и почетные звания глава государства вручил аграриям, ученым, врачам, артистам и спортсменам.

Эта история год назад не оставила равнодушных. Белорусский флаг был поднят на вершину Эвереста.

Белорус Вадим Фролов загорелся идеей давно, а уверенности придавало знаковое 80-летие начала Великой Отечественной. Воевали оба деда. Один разведчик, другой - летчик. И на Эверест внук победителей отправился с капсулой земли с Кургана Славы, Знаменем Победы и белорусским флагом, чтобы водрузить его на самой высокой точке планеты.

Но подножку в полушаге поставил коронавирус. Знамя перехватили боевые товарищи: россиянин Георгий Шулепов и киргиз Эдуард Кубатов.

Искренне рад возможности лично поблагодарить тех, кто поднял белорусский флаг и копию Знамени Победы на Эверест. Это глубоко символично: в тяжелейших условиях пронести у сердца на высочайшую вершину планеты самое дорогое и ценное. Эмоции, которые белорусы испытывали, глядя на эти полотнища, в полной мере сравнимы с чувством огромной гордости за страну в момент наших спортивных побед. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

И сегодня в зале не только белорусы. Миссия выполнена! И она была вознаграждена - альпинисты получили ордена Франциска Скорины.

Во-первых, я сейчас ощущаю невероятное чувство гордости за белорусский народ, я увидел красивый город. Я впервые в Минске, я увидел красивую страну. Вы знаете, мы делали восхождение на Эверест ради победы, ради той миссии, которую вы для себя определили. Восхождение на Эверест и поднятие Знамени Победы - это сигнал миру о том, что мы не забудем свою историю, не забудем свою Победу, нашу дружбу. Это сигнал тому, что мы будем продолжать быть вместе, созидать и развиваться. Много инсинуаций относительно истории, относительно результатов, много вещей ревизионного характера, но мы то знаем свою историю. Эдуард Кубатов, почетный консул Индонезии в Кыргызстане

Рассказали альпинисты Президенту о большой мечте белорусских покорителей горных вершин. Объединить памятные вечные огни Беларуси России, Кыргызстана и Китая на вершине Эвереста.

Гордость от поднимающегося флага и побед наших людей мы еще испытаем в Токио. Тогда спорт оказался втянут в политику, несмотря на громкие возгласы с высоких трибун, мол, один и другой в коктейль не смешивают. Увы, смешивают! Но в данном случае категоричность и несгибаемые ориентиры не позволили сойти с намеченного пути.

И флаг Беларуси (уже над спортивной ареной) поднимается вновь и вновь. Максим Недосеков сегодня также в числе награжденных орденом Почета.

Для меня это честь, что сам Президент республики награждает спортсменов за их достижения и, просыпаясь этим утром, я понимал, что у меня уже будет первый орден за заслуги. И пожелать хочу, наверное, молодым спортсменам - это терпения в начинаниях карьеры, потому что самое сложное - это начать. Дальше намного проще. Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио

"Не отступать, побед и успехов!", - короткое напутствие от Президента уже перед зимними Олимпийскими играми, чтобы белорусский флаг поднялся и над стадионами Поднебесной.

От этих па замирает сердце. Белорусская культура, традиции и душа, которая вошла в мировой культурный процесс. Ежедневный экзерсис у станка, отшлифованного множеством рук. Жесткая диета и пуанты, для простого человека, кажется, орудие средневековой пытки - у балерины расход измеряется десятками пар в год. Такова обратная сторона балета без света прожекторов, ее не увидит зритель, как не увидит, что за этими хрупкими леди - железные люди - теперь заслуженные артистки Беларуси.

Я на самом деле очень волнуюсь. Это ответственно. Это такой шаг долгожданный, очень хотелось получить звание. Ольга Головач, артистка балета Государственного академического ансамбля танца Беларуси

Это, наверное, самое главное - открыться зрителю, чтобы он получил эмоции те, которые ты испытываешь, ту радость, то волнение, может быть, грусть в зависимости от того, что, что ты исполняешь, что ты преподносишь им.

Это волнительно, неожиданно, сразу скажу. Конечно, есть до этого тоже награды, которые предполагают, что будет звание заслуженной артистки, но это мгновение неповторимо. Мой личный главный принцип - это подарить творчество, передать истину белорусского искусства, белорусского танца нашего белорусского народа и очень хочется, чтобы все наши традиции сохранились, и не только сохранились, но и передавались из поколения в поколение. Очень хочется, чтобы наша молодежь не только в TikTok танцевала, но наше национальное искусство имело какой-то вес сейчас в обществе. Юлия Головина, артистка балета Государственного академического ансамбля танца Беларуси

Почетными званиями "Заслуженный артист Республики Беларусь" награждены актер драматического театра и кино, ведущий мастер сцены Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Сергей Петкевич, солист ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Александр Авраменко.

Среди награжденных сегодня и те, для кого сохранение нашего мира и порядка - призвание - люди в погонах. Они сейчас на передовой, защищают наш суверенитет и обеспечивают обороноспособность страны. Силовиков глава государства поблагодарил за службу, верность и решительность в противостоянии всем внешним и внутренним угрозам.

И, конечно, медики, которые 24 на 7, не жалея сил, спасают жизни и сохраняют здоровье. В непростой период пандемии они не оставили без внимания и плановую помощь.