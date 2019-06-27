Президент вручил государственные награды выдающимся белорусам

Сотрудники правоохранительных структур, аграрии, спортсмены, деятели культуры, ученые, строители, педагоги. Из их успехов складывается история страны. Церемония прошла в преддверии нашего главного государственного праздника - приближается День Независимости. Александр Лукашенко не без гордости говорил о том, что в зале сегодня были исключительно преданные своему делу профессионалы. Те, кто формирует имидж страны - сильной, успешной, созидательной. О героях церемонии и том, что стало делом их жизни - Наталья Бреус.



Последние 8 лет экспериментальной базой "Криничная" под Мозырем руководит Николай Рубаха. Про него так и говорят - свой парень! На земле работает более трех десятилетий. В хозяйство пришел в момент глобальной стройки, когда здесь возводили кукурузокалибровочный завод. В итоге - один из главных для сельского хозяйства страны. Нужны были свои золотые семена - сегодня янтарный урожай разъезжается отсюда по всей республике.



Продолжается и перезагрузка предприятия - а как иначе? Отстать от прогресса - значит сдать по качеству. Непозволительная роскошь в век жесточайшей конкуренции. Это в хозяйстве позволить себе не могут! Добавили автоматики, подняли уровень экологичности. Работают над получением новых гибридов: чтоб не боялись не холода, ни засухи! И чтоб не зависеть от капризов погоды. Ставка на технологии - и так стараются во всем. Горячая пора для аграриев уже начинается. Чтобы все получилось, чтобы дело спорилось и был результат - нужна команда. И, пожалуй, любовь к земле - вот ее когда-то привили родители!





Работу агрария заметили, и поэтому сегодня он в числе тех, кого чествовали во Дворце Независимости и вручали орден Почета. Повод праздничный. Приближается День Независимости. Это время, когда хочется отметить тех, кто и в праздники, и в будни работает совсем не за награды. У каждого своя мотивация. Но принципа: "Хочешь, чтоб было хорошо - делай, как для себя" - придерживается каждый.



Николай Мартынов знает, о чем говорит. Предприятие, которым он руководит, ровесник независимости. Сегодня это пятитысячный обувной холдинг. Команда, люди. Орден Почета - как признание заслуг.

Смогли создать и сохранить то, что сегодня по праву называют настоящими брендами страны

Из рук Президента награды и почетные звания получили силовики, аграрии, промышленники, деятели культуры и искусства, руководители предприятий, спортсмены и тренеры. Лучшие специалисты медицины, науки, образования…





Александр Лукашенко не без гордости говорил о том, что в зале сегодня были исключительно преданные своему делу профессионалы. Кого-то из них знает вся страна, а кто малоизвестен. Но каждый своим трудом помогает создавать облик новой Беларуси.



То, что можно было растянуть на 3 года, сделали почти в пять раз быстрее. Ремонт аварийного моста в Житковичах стал проверкой на прочность отечественных мостостроителей. Аварийное состояние путепровода парализовала жизнь региона. Руководил стройкой Сергей Лазбекин, пришлось работать круглосуточно, бороться со стихией.Президент рассчитывал на строителей - так что, отступать было некуда. Как говорится, или пан, или пропал.

"Мы то, что мы едим",- любят повторять приверженцы ЗОЖ. А Зенон Ловкис, которому сегодня вручен ордена Почета, уже 18 лет как пропагандирует научный подход к еде.В научно-практическом центре Академии наук, которым руководит Ловкис, продовольственные товары проходят контроль качества, здесь работают над совершенствованием технологий производства и безопасности. За эти годы разработали около 300 стандартов, на основании которых из сырья получают привычные продукты. Головоломкой порой становится для ученых, как оставить максимум полезного в готовом продукте, какой лучше витамин добавить, чтоб было во благо, или каким безвредным подсластителем заменить вредный сахар.





Слова благодарности от Президента звучали каждому

Силовикам - за преданность отечеству, смелость и мужество. Аграриям - за усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Сотрудникам предприятий - за работу на бренды, по которым сегодня узнают страну. Артистам - за яркие краски в нашей культурной жизни. Каждому поколению нужны те, кто вдохновляет.

Среди тех, кому присуждены почетные звания, Ирина Еромкина. Она, как и многие деятели культуры, своим творчеством делает нашу жизнь интереснее. Кажется, Еромкина станцевала все, о чем может мечтать балерина. Но она, прима и многодетная мама, продолжает подогревать интерес искушенной публики новыми партиями. Народная артистка уже приступила к работе над премьерным спектаклем "Анна Каренина". Кстати, весть о новом статусе балерину застала за тысячи километров от родного Минска, когда Ирина Еромкина гастролировала с труппой Большого театра в Мексике.

Настоящий симбиоз творчества и спортивного духа видели все мы на открытии II Европейских игр. Это было впечатляюще! Как и сами состязания, которые сейчас в самом разгаре и дарят массу эмоций болельщикам.

3 из 4 возможных медалей завоевали на Европейских играх белорусские батутисты. Свой высокий класс подтвердил обладатель олимпийского золота Владислав Гончаров. Теперь уже заслуженный тренер Беларуси Ольга Власова признается, что вырастить чемпиона непросто, нужно видеть и шлифовать каждый недочет спортсмена. А выступления на домашних площадках - особенный момент. Так было и в этот раз.

Они просто честно трудились. Так можно сказать про каждого в этом зале. И продолжали бы в том же духе даже без всяких наград. Но иногда так важно услышать, что твою работу по-настоящему ценят. Сам Дворец Независимости, пожалуй, стал воплощением отношениям к отечественным талантам и мастерам - отстроено от и до белорусами. Небольшая экскурсия для гостей - традиция и возможность проникнуться атмосферой торжества.

Профессионалы,преданные своему делу

