Президент вручил премии "За духовное возрождение"

Несколько десятков фамилий. Люди разных возрастов, профессий, увлечений и даже призваний. Деятели культуры, артисты, художники, спортсмены сегодня лауреаты сразу трех премий Президента. Название каждой отражает, чьи заслуги достойны высокой награды. Например, "За духовное возрождение"- премия для высокодуховных людей с большим сердцем. Спецпремия деятелями культуры и искусства говорит сама за себя.

Это мероприятие традиционное в январском графике Президента. Звучат не только слова признательности, это еще и возможность поговорить о результатах прошлого года и определить задачи на нынешний. Каждому из этих людей и их большим коллективам придется внести свой посильный вклад. Об этом Президент говорил сразу на двух языках.

А. Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках

Повод для встречи, конечно, праздничный и больше хочется говорить о приятном. Но даже в такой день замалчивать проблемы, какие-то нерешенные моменты, тем более что-то скрывать уж точно не в стиле нашего Президента. Кажется, Александр Лукашенко уже столько сказал про незыблемость нашего суверенитета, тем не менее все равно остаются желающие поспекулировать на этом вопросе, не обходится без провокаций.

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Много разговоров в обществе по-прежнему и относительно отношений с Россией, многие задаются вопросом, почему до сих пор не договорились по ценам на нефть. Президент ответил конкретно и пообещал в скором времени еще больше подробностей лично от него, причем не только о процессе переговоров.

Президент рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен

Ситуация в мире: торговые да всевозможные войны, противостояния по самым различным вопросам между странами сами за себя говорят - расслабляться нельзя ни на минуту. И самое главное: надо беречь то, что есть, приумножать и держаться рядом, особенно с соседями.

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Люди, которых лично чествует Президент в эти светлые январские дни, воплощение ориентиров нашей страны: забота о детях, ветеранах, сохранение национального наследия, культуры, истории. Да, в ней не всегда есть только праздничные даты. Одна из таких - 75 лет Великой Победы - отчасти скорбная, с кровавым следом в истории, но в то же время и повод для огромной радости и благодарности за новую мирную жизнь. Те, кто 75 лет назад подарил стране спокойствие, всегда в приоритете. Коллектив общественного объединения ветеранов в том числе за это в ответе.

Это уже новое поколение белорусов, которое знает о непростых страницах истории только из книг. Чтобы на их лицах всегда были улыбки, в стране прилагают немало усилий. Это и поддержка многодетных (семейный капитал), создают условия для оздоровления, и чтобы поскорее исполнилась их с родителями заветная мечта о большом доме! Коллектив Белорусской ассоциации многодетных не отстает: не только работают с мамами и папами, которые решились на пятерых, но и у самих большие семьи.

Белтелерадиокомпания награждена спецпремией Президента

Одна большая семья, в которой, как и везде, бывает разное: смех, радость, споры, компромиссы (все-таки люди творческие) коллектив Белтелерадиокомпании. На этот раз удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. Высокую награду присудили за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, а также за значительный вклад в воспитание творческой молодежи.

Таких проектов, которые становятся площадкой для белорусских талантов на каналах медиахолдинга, немало! От трансляций "Славянского базара" и фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно" до показа мероприятий Дня белорусской письменности и целого ряда спецпроектов о молодых талантах нашей страны. Не говоря уже о целом культурном вещании, это телеканалы "Беларусь 3" и молодежный "Беларусь 2"!

Детское "Евровидение" - событие, которое помнят все! Из Минска голоса ребят зазвучали на весь мир. Юные артисты навсегда запомнят яркое выступление на большой сцене в самом центре Европы! Для столь юных лет отличный старт!

"Беларусь 5" - лауреат премии "Белорусский спортивный Олимп"

И еще одна хорошая новость для Белтелерадиокомпании. Специальной премией Президента "Белорусский спортивный Олимп" отмечен и телеканал "Беларусь 5". В 2019 году был показан рекордный объем спортивных трансляций. А на время II Европейских игр телеканал и вовсе перешел на круглосуточную работу!

Создатели Большого исторического атласа Беларуси - лауреаты премии "За духовное возрождение"

Большой исторический атлас Беларуси - про него точно рассказали все средства массовой информации. В СНГ такого точно нет. Фундаментальное историко-картографическое издание создавалось более десятилетия. На страницах - 4 сотни различных карт, многие из которых созданы впервые с использованием современных разработок белорусских историков и картографов.

Для этих людей и их коллективов новый год начался с такого приятного события. И это, пожалуй, лучшее вдохновение спортсменам на достойный результат во время Олимпийских игр в Токио. Для нас, телевизионщиков, повод еще креативней подходить к своей работе и думать о новом контенте, а для кого-то, возможно, стимул наконец решиться на большую семью. Такое простое человеческое желание быть полезным другим, ощущать свою самоценность, да еще и в масштабах страны, точно значит… премии быть еще очень долго.