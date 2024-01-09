Президент вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства, а также "Белорусский спортивный Олимп" достойным белорусам

Беларусь - это в первую очередь люди, которые и формируют будущее нашей страны. Они стоят на защите рубежей, работают на информационном фронте, охраняют духовные ценности и традиции. Год качества начался с еще одной красивой традиции. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" - специальных премий деятелям культуры и искусства, а также "Белорусский спортивный Олимп". Награды лично вручил Президент. Те, кто сегодня на сцене, безусловно, люди с огромным сердцем, выдающиеся личности, которые помогают сберегать и приумножать национальное, культурное достояние, воспитывать у молодежи любовь к Отечеству. Именно благодаря активным белорусам мы имеем самое ценное сегодня - это мир на нашей земле. Катерина Круталевич подробнее о награждении лауреатов, среди которых и мои коллеги.

Премия "За духовное возрождение"

Один вечер, за которым иногда стоит работа, длиною в жизнь. Талант классики не зря называли божьей искрой, способной осветить путь остальным. В важной для белорусского социума традиции это сплетается вместе. "За духовное возрождение" - премия, которая началась с особой отметки представителей церкви за просветительское служение, сегодня выросла до масштабов награды в любом гуманистическом проявлении. Творческие коллективы - от театра до народных оркестров, духовенство обязательно, тот, кто занимается патриотическим воспитанием, адаптацией людей с ограниченными возможностями, организаторы национальных фестов - претендентов, и этим может гордиться сегодня белорусское общество, много. Главный критерий - все они по-разному создают национальную идентичность. Образец, какими мы сегодня, белорусы, должны быть.

Заслуженная награда за патриотическое воспитание

Душа лежит, чтобы защищать свою Родину с самого детства, говорит кадет Арсений Супранович. "Для меня выйти на сцену - это не просто получить награду, а показать, какого успеха мы достигли, особенно Президенту".

Арсений Супранович, кадет Полоцкого кадетского училища, он получит премию "За духовное возрождение" впервые. Будущее выбрал, опираясь на семейные ценности. Отец и дедушка военные. Про таких, как он, говорят: потомственный офицер. Их немало в "полоцком кадетском". Заслуженная награда коллективу за патриотическое воспитание.

Возрождение во всех сферах

В зале Дворца Республики больше двух с половиной тысяч человек. Эстетика момента - немаловажная часть всей премии. Этот сегодняшний вечер - торжественный. А вот узнавали о том, что награждены многие просто на работе, после неожиданных поздравлении в Сети.

Удивительно, что такие эмоции в этот момент испытывает большинство лауреатов. И те, для кого сцена - второй дом. Ивана Жигон - сербская актриса и режиссер вместе с коллективом театра имени Горького, где с успехом идет ее постановка. Или Анастасия Москвина - солистка оперы, чей голос легко узнается в мелодичном сопрано, теперь работает и с труппой Большого театра Беларуси. И новая высота - сегодняшний вечер.

Мне очень приятно, что меня отметили. И артисту, и руководителю, и любому человеку очень важно, когда глава государства и страна тебя поддерживает, поощряет и видит твою работу. Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, заведующая труппой оперы Большого театра Беларуси

Люди дела

О том, кто получит премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства, стало известно под новый год. 19 декабря Президент подписал соответствующий указ. Как и распоряжение об отдельной спецпремии "Белорусский спортивный Олимп". Всего 18 наград - отдельным людям и большим коллективам. Гомельского городского центра инклюзивной культуры, авторам праздника "Купалье" из Могилева, специалистам НПЦ "Мать и дитя", настоятельнице Свято-Покровского женского монастыря игуменье Анфисе - должность настоятельницы она приняла чуть более 10 лет назад. И, по словам людей, живущих рядом, создала место, которое лечит не только взрослые, но и детские души.

Если будет человек любить Родину, любить все, что создал Господь, и понимать, что не все дозволено, тогда это будет человек, тогда это будет возрождение. Возрождение будет во всех сферах. Игуменья Анфиса, настоятельница Свято-Покровского женского монастыря г. Толочина

Начало церемонии… Зал тепло встретит Президента - этой традиции 27 лет. И Александр Лукашенко традиционно начнет с благодарности всем, кто находится на сцене. Талантливые, каждый по своему, в том числе благодаря им достигались цели Года мира и созидания.

"Для нас очевидно: мир - это важнейшая ценность. Для любого народа, особенно белорусского. Потому что мы знаем его цену", - сказал белорусский лидер.



Он отметил, что проекты "Последние свидетели", "Геноцид без права на жизнь" - это дань памяти невинным жертвам и героям Великой Отечественной войны: "Сегодня мы благодарим авторский коллектив нашей прокуратуры, Белорусского телеграфного агентства, Национальной государственной телерадиокомпании, пропустивших через себя всю боль и страдания людей войны. Эти фильмы - хроника страшных преступлений, которые мы не позволим забыть себе и тем, кто несет за них историческую ответственность".

"Наша память - гарантия мира в будущем. Забудем дорогу к храмам и памятникам той войны - ждите войны, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент будет говорить о том, что никто и ничто не забывается в Беларуси. Особенно это касается патриотов, надевших погоны. Отмечены высокой наградой военнослужащие Минской военной комендатуры, Полоцкого кадетского училища, откуда был выходцем Никита Куконенко - летчик, героически погибший вместе с Андреем Нечипорчиком - это уже современная история. Которую, благодаря вот таким традициям Беларусь будет хранить.

А. Лукашенко: Мы белорусы, созидатели по своей сути

По словам Президента, патриотизм и духовность - понятия неразделимые, ведь все лучшее, что есть в жизни, начинается с любви - к родным и близким, малой родине, своему Отечеству. Это то, что вдохновляет на служение поистине благородным целям.

"В каждом наградном листе сегодняшних лауреатов - история всей нашей жизни, история страны, - подчеркнул белорусский лидер. - Все вы формируете образ будущего Беларуси, особенно находящиеся в этом зале. Мы формируем будущее Беларуси, сохраняя наше культурное достояние, возрождая старинные традиции народного мастерства и творчества в фестивалях и праздниках, давая новую жизнь шедеврам высокого искусства, встречая первыми появившихся на свет малышей, воспитывая подрастающее поколение на исконных духовных ценностях, проявляя милосердие и принимая участие в судьбе соотечественников, нуждающихся в особой опеке, поднимаясь во славу Родины на спортивный Олимп, помогая покорить эту вершину своим воспитанникам, освещая победы наших атлетов в средствах массовой информации".

Во время церемонии Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения народом Беларуси своего культурного суверенитета.

"Мы, белорусы, созидатели по своей сути. Мы издревле живем своим умом, поэтому и сохранили уклад, культуру и духовность в самые сложные периоды развития. Это очень важно. Многие сегодня, особенно наши беглые, гвалтом кричат про "заняпад" духовности и культуры. Никакого "заняпада" не будет, если мы будем являть нашему народу шедевры этого творчества. Никто никого душить за творчество не будет. Такого никогда не было в нашей новейшей истории и никогда не будет. Но мы никому не позволим разрушить то, что веками создавалось и вырабатывалось поколениями белорусов - наши традиции, наша духовность и самые высокие чувства основаны на прошлом. И разрушать его нельзя. Излишне предавать политике тоже не стоит", - заявил белорусский лидер.

При этом, по словам Президента, в Беларуси открыты для мира, уважают обычаи и традиции других народов, восприимчивы к новым идеям. "Но при одном условии: все, что приходит в нашу жизнь, белорусов, должно резонировать, соответствовать нашим национальным ценностям, духовному миру и обогащать нашу нацию культурно", - сказал глава государства.





И хоть календарно мы вышли из Года мира и созидания с учетом того, что происходит рядом и не только, главное желание, (или как минимум в списке желаний), которые загадывали белорусы на стыке 2023-го и 2024-го, очевидно.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня на устах не только у белорусов только одно: "Лишь бы не было войны". "Кто-то когда-то посмеивался над этим: "Вот, опять эти белорусы: лишь бы не было войны…" Сегодня уже не смеются. Потому что если война - все. Ни о какой культуре, ни о каком производстве, о качестве речибыть не может", - отметил белорусский лидер.

"Но еще раз повторю: никакой войны не будет, если мы, каждый на своем месте, сделаем то, что обязаны сделать, если у нас будет работать экономика, - подчеркнул Глава государства. - Наши недруги и враги, скажем откровенно, выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса. И для этого у нас есть все. Все зависит от нас. И больше всего от тех, кто находится в этом зале, как принято говорить - элиты нашей страны".

"Поздравляю лауреатов с высокой наградой и признанием. Рад лично вручить дипломы и поблагодарить за вклад в развитие родной Беларуси. Спасибо вам! - сказал Александр Лукашенко.

Сама церемония награждения - для многих первый выход на сцену такого масштаба. Награждаются ведь и совсем "новые проекты". Да они сделаны коллективами с опытом, но кроме того, чтобы "сделать" - это должно еще прижиться, понравится людям. Каравай-фэст "Бацькава булка" или уже сложившееся "Купалье", о котором знают не только белорусы.

Новые имена в современном музыкальном искусстве и люди, которые бережно хранят традиции наших инструментов. Народный духовой оркестр "Витины" из Столбцов и минский театр эстрадной песни "Сябрынка". Коллектив театра имени Максима Горького, в Гродно уедет премия за плодотворную работу по сохранению традиций изготовления гобеленов.

За значительный вклад в сохранение исторической памяти и правды про Великую Отечественную войну

Премию получила и команда Белтелерадиокомпании. При поддержке Генпрокуратуры творческая группа создала 16-серийный рассказ о геноциде белорусского народа, в котором "без права на жизнь" собраны все факты о попытках уничтожения белорусов. И собраны так, что стынет кровь.





Люди, актеры массовых сцен, которые снимаются в наших постановочных видео, просто рыдают на съемках. Можно себе представить, что пережили наши люди тогда. Поэтому те учителя демократии и либеральных устоев, которые указывают нам, как жить, а лет 80 назад здесь людей миллионами истребляли… Хотел бы, чтобы они это все посмотрели. В том числе и на это будет направлена работа в ближайшее время. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Им покорился "Белорусский спортивный Олимп"

Отдельная спецпремия - "Белорусский спортивный Олимп". Три лауреата, имена которых в спортмире известны. Михаил Дворяков -заслуженный тренер БССР, легенда велоспорта - его подопечные не раз становились чемпионами. Ванесса Колодинская - лучшая в женской борьбе, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года. А еще она мама, которая доверила момент рождения сына снять нашей коллеге, специальному спортивному корреспонденту Анне Эйсмонт. Это ли не признание из мира спорта. Но сегодня Анна - человек, за плечами которого сотни интервью, тысячи часов работы за кадром и в нем открытые личные судьбы наших спортсменов - сегодня тоже получила "свой Олимп".

"Спортивный Олимп" Анны Эйсмонт

Это, конечно, точно будет одним из самых незабываемых моментов моей жизни. Очень приятно получать награду из рук Президента, почетно и волнительно. До сегодняшнего дня была приятная взволнованность, а потом немного накрыло. На сцене берет приятный мандраж, потому что ты сидишь с такими шикарными людьми, на сцене Президент, Митрополит, такие слова были сказаны, столько эмоций. Думаешь, что все в жизни было сделано не зря, и работа, которую я проделала. Я надеюсь, что я все-таки заслужила. Анна Эйсмонт, специальный корреспондент отдела спортивных новостей АТН Белтелерадиокомпании

Ответное слово на сцене скажут и врачи. РНПЦ " Мать и дитя" - место, куда откровенно говоря, идут рожать в самых сложных случаях. Место, где выхаживают 500-граммовых крох, получает премию "З духовное возрождение" уже второй раз.

Каждый из нас, работая в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта несет благородную миссию - делать людей здоровыми не только нравственно, но и физически, прививать семейные традиции и ценности. Воспитывать любовь к Родине. Мы горды, что живем в стране с богатым историческим прошлым, благополучным настоящим, и, безусловно, великим будущим. Сергей Васильев, директор РНПЦ "Мать и дитя"

К собравшимся обратится и Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Слова не только для православных душ, мы открыты конфессионально - уникальная белорусская черта.

У нас на Беларуси умеют любить свою Родину, служить ей, и пусть Бог благословит наши совместные добрые труды на благо Отечества в наступившем новом Году качества. В добрый путь! Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Традиционно концерт продолжит вечер, который для многих сегодня останется ярким жизненным событием. Когда твой профессионализм и неравнодушие к делу заметили. Такой успех ведь складывается не только из конкретных навыков - это в первую очередь отношение, за которым стоит результат. То, о чем говорит Президент, на старте Года качества. Превзойти себя - так вот эти люди это уже сделали.