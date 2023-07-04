Президент: Все зависит от нас, хотим лучше - будет лучше

Помнить - ради будущего, во имя мира. Память о подвиге объединяет миллионы белорусов. Главный праздник страны - тому подтверждение. Беларусь масштабно отметила День Независимости. Людской поток к святым для каждого местам, море цветов, фейерверки и красивая традиция исполнения гимна всем вместе - страна создает и бережно хранит традиции этого дня. В торжествах принял участие и наш Президент. Беларусь не позволит предать забвению подвиг героев, переписать историю, отказаться от прошлого. Оно научило нас ценить жизнь, мир и свободу. Сберечь их, сохранить свою страну - наш святой долг! Александр Лукашенко призвал нацию беречь свою землю. Яркие кадры и важные слова главного праздника страны - в репортаже Ольги Анищенко.

Семь тысяч километров и 14 городов Беларуси и России. Долгая дорога памяти! От Бреста, где все начиналось в горячие 40-е, через Россию, до нашей столицы. "Поезд Памяти" и его пассажиры будто снова прошли дорогами войны. Осмыслили события прошлого, задумались о будущем. Где память, как прежде, священна и неподвластна времени.

Беларусь и Россия, Армения и Кыргызстан - уникальный проект о героизме советских солдат объединяет. От города к городу ребята заслушиваются историями тех, кто прошел дорогами войны, посещают памятные места, несут цветы к мемориалам. Курган Славы им никак не пропустить.

Он вырос на месте знаковых сражений, в которых решалась судьба Беларуси. Рукотворный памятник создавали сообща - больше года пригоршни земли везли с разных концов большой страны. Земли, которая впитала боль потерь миллионов.

Вновь и вновь к подножию Кургана Славы приезжает Президент. Почтить память и обратиться к нации.

"Мы стоим на месте, где замкнулся "Минский котел". Наступательную операцию "Багратион" по праву называют триумфом советского военного искусства. Эта битва вошла в историю как крупнейшее поражение фашистских войск во Второй мировой войне. Около 400 тысяч солдат, офицеров, генералов вермахта и СС были уничтожены и взяты в плен. Их показали всему миру. Провели позорным маршем по Красной площади, сразу смывая следы немецких сапог водой. Новоявленным нацистам не мешало бы пересмотреть эти кадры кинохроники. Они хотят забыть, но мы с вами не должны это позволить. Это никто не должен забыть. Не должны забыть, чтобы не повторилось вновь", - заявил Александр Лукашенко.

Тогда плечом к плечу здесь стояли все народы одной большой страны. Не деля ни землю, ни победу. Ожесточенные бои, тысячи павших - их подвиг не стереть и не предать забвению! Как бы ни старались... Курган Славы стал тем легендарным рубежом, откуда началось освобождение. "Спасение" столицы стало предвестником Победы 45-го... День Независимости отсылает нас к этому моменту величайшего триумфа - освобождению родной земли.

Война преподала нам главный урок - мир и свобода бесценны. И эти взгляды разделяют все, кто причастен к защите Отечества. Наш главный праздник сближает и государства, и народы потомков поколений победителей.

"Будущее Беларуси создается вашими мечтами и желаниями, которые воплощаются в жизнь благодаря трудолюбию и ответственности каждого из нас. У нас с вами одна земля, одна страна - наша Беларусь. Это наша самая большая ценность. Они (поколение победителей. - Прим. ред.) завещали нам беречь ее. Мы ее сохранили. Теперь ваша очередь - молодежи. Берегите этот клочок земли, другой у вас не будет", - обратился к белорусам Президент.

Беларусь сильна традициями. И давними, и новыми. "Большой театр приглашает" - из их числа. Вот уже несколько лет Александр Лукашенко в День Независимости приезжает на главную академическую сцену страны. Поздравить и отметить лучших!

Неслучайно: искусство тоже приближало 45-й. А творчество - среди прочих условий суверенитета.

"Мир очень хрупок, - обратил внимание Президент. - Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны - войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. И от вас зависит, каким будет завтра Беларуси, каким будет будущее наших белорусов".

"В погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира".

И снова здесь звучит: берегите свою Беларусь! Ведь "слово" - тоже оружие. И порой не тихая память, а громкий набат. Люди искусства способны, казалось бы, на невозможное - остановить время, зафиксировать момент... И эта летопись также неподвластна времени. Какой она будет? Разрушительной или созидающей - Александр Лукашенко не умаляет значение искусства.

Хочу обратить ваше внимание на тот хрупкий мир, который складывается вокруг нас. Будьте очень аккуратны, не спешите, не допускайте ошибок. Ошибки очень дорого обходятся обществу. Особенно ошибки творческих работников, потому что за вами, за каждым стоит много людей, тысячи людей, которые смотрят на вас с надеждой. Берегите свою Беларусь. Надо нам сделать так, чтобы мы, и особенно наши дети, родные и близкие не познали тех ужасов, которые, к сожалению, переживают некоторые народы, родные нам, и недалеко от нашей страны. Александр Лукашенко