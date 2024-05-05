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Президент встречает Пасху в Свято-Успенском женском монастыре в Орше
Президент Беларуси Александр Лукашенко наПасхупосещает Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в городе Орша, сообщает БЕЛТА.
Женский монастырь в Орше был основан в 1631 году неподалеку от впадающей в Днепр речки Кутеинки.
В настоящее время в монастырский комплекс входят Успенская церковь, Свято-Ильинский храм (храм пророка Божия Илии) и баптистерий (крестильный храм). В монастыре проживают девять монахинь и две инокини.
Фото: БЕЛТА
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