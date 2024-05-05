ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Президент встречает Пасху в Свято-Успенском женском монастыре в Орше

Президент встречает Пасху в Свято-Успенском женском монастыре в Орше

Президент Беларуси Александр Лукашенко наПасхупосещает Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в городе Орша, сообщает БЕЛТА.

Женский монастырь в Орше был основан в 1631 году неподалеку от впадающей в Днепр речки Кутеинки.

В настоящее время в монастырский комплекс входят Успенская церковь, Свято-Ильинский храм (храм пророка Божия Илии) и баптистерий (крестильный храм). В монастыре проживают девять монахинь и две инокини.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все