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Президент встретился с директором службы внешней разведки России

Вопросы безопасности и защита интересов государств. Эти темы стали главными на встрече Президента с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Спецслужбы двух стран работают в тесной связке, активно обмениваются информацией. Касается она замыслов преступных групп, каналов их финансирования, а также контрабанды наркотиков. Сообща в это непростое время приходится реагировать на многие вызовы и угрозы. Международная обстановка постоянно усложняется, и это отражается и на Беларуси, и на России. Александр Лукашенко сегодня еще раз подчеркнул важность совместной работы спецслужб братских стран, особенно с учетом внешних факторов.

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Сергей Нарышкин прокомментировал журналистам свой взгляд на данный факт

Недавно внешняя разведка России предупреждала о готовящихся в Беларуси провокациях с целью раскачать протестное движение. По заявлениям Сергея Нарышкина, в происходящих в нашей стране событиях четко прослеживается западный след. Ключевую роль играют США. Инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке протестов. Используются самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации. Сегодня на встрече во Дворце Независимости отмечена важность консолидации усилий Беларуси и России, направленных на укрепление противодействия глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.

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