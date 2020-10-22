Президент встретился с директором службы внешней разведки России

Вопросы безопасности и защита интересов государств. Эти темы стали главными на встрече Президента с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Спецслужбы двух стран работают в тесной связке, активно обмениваются информацией. Касается она замыслов преступных групп, каналов их финансирования, а также контрабанды наркотиков. Сообща в это непростое время приходится реагировать на многие вызовы и угрозы. Международная обстановка постоянно усложняется, и это отражается и на Беларуси, и на России. Александр Лукашенко сегодня еще раз подчеркнул важность совместной работы спецслужб братских стран, особенно с учетом внешних факторов.