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Президент встретился с интеллектуальной элитой страны и поставил задачи на будущее
Большой разговор с людьми, интеллектуальный труд для которых стал призванием всей жизни. Президент сегодня приехал в Академию наук к ученым. К дискуссии также присоединились руководители вузов, промышленных предприятий и холдингов. Словом, не только создатели, но потребители и заказчики готовой инновационной продукции.
Конечно, сегодня перед научным сообществом стоят действительно стратегические задачи. IT, медицина, АПК - наука сегодня везде. В современном динамичном мире очень важно, чтобы перспективные разработки скорее находили практическое применение. Говоря простым языком, приносили пользу людям.
Президент пообещал: поддержка научной отрасли и впредь гарантирована, но важен результат.
Над чем сейчас работают светила белорусской науки - репортаж Илоны Красутской.
Академия наук: 20 лет назад и сейчас
Чтобы по-настоящему осознать ценность того, что имеешь, порой важно взглянуть, а как все начиналось.
Камбэк на 20 лет. В Академию наук, в аудитории без ремонта, без отопления, без колоссального финансирования. Зато с тем, что бесценно во все времена - наши люди.
От БелАЗа до космоса - дело рук светил белорусской науки
Это просто космос! Вот так можно описать разработки, над которыми работают наши ученые: свой электромобиль, запуск первого белорусско-российского спутника, атомная станция.
Президент приехал в Академию наук
На эту встречу Александр Лукашенко собирался давно приехать, но из-за плотного графика мероприятие переносилось раза три. Наконец, дождались. Что сделано и над чем работают - хороший повод похвастаться.
Два лазера по цене трактора - А. Лукашенко посмотрел разработки НАН
Какой он сегодня, белорусский ученый. В среднем 46 лет. Удивительная статистика, но в науке уже больше женщин. К этому возрасту непременно доктор наук, который защитил диссертацию. Обладатель порядка 10 патентов и автор 100 публикаций. Сегодня в Академии наук работают почти 15 тысяч светил, половина из них заняты научными исследованиями.
Зарплата в научной среде за 2019 год составила 1500 рублей
Люди науки - особая каста. Подстроились максимально. Твори, показывай результат - вот все условия. И для вдохновения, что тоже важно в наше время, зарплата растет. За прошлый год средняя в научной среде составила полторы тысячи рублей. Увеличились стипендии аспирантов и докторов, доплаты к пенсиям. Развивается законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Руководство Академии сегодня не скромничало: вложения конвертируют в разработки и на них зарабатывают куда больше.
Ежегодно 100 стипендий президента выделяют молодым ученым и аспирантам
Молодым возможностей на старте тоже хватает. Университет 3.0, технопарки, лаборатории на предприятиях, стипендии аспирантам и талантливым молодым ученым. Ежегодно их получают 100 человек. Президент так и сказал: "Да хоть 200!". Молодежь в науку если не рвется, то идет уверенно.
Аппарат для ингаляций, убивающий вирус в легких
То и дело в мире говорят о второй волне коронавируса. Наши ученые по примеру российских коллег работают над собственной вакциной. Параллельно создали аппарат, который помогает в борьбе с COVID-19. Похож на обычный ингалятор, работает на кислородно-гелевых смесях, которые при нагреве становятся смертельно опасными для вирусных частиц.
Вакцины против опасных новых вирусов
Сейчас - коронавирус, а после него не исключено, появится что-то новое. Поэтому эксперты создали научную школу, которая и в дальнейшем будет разрабатывать вакцины против новых вирусов. Главное, чтобы активно подключалась и молодая плеяда ученых.
Предложения ученых лягут в основу пятилетней программы развития Беларуси
У нас столько амбициозных планов: продолжаем курс на цифровизацию страны, заботимся об экологии - свой электротранспорт, уже через каких-то 4 месяца откажемся от пластика и полиэтилена. Задач президент сегодня еще подкинул.
В рейтинге Good country index Беларусь занимает 28 место по показателям "Наука и технологии"
В международном рейтинге "хороших стран" Беларусь занимает 54 строчку среди 153 государств, позиция выше (28 место) у нас по показателю "Глобальный вклад в науку и технологии". Как-никак больше трети экспорта - наукоемкая и высокотехнологическая продукция. Наши люди - наше все. И даже когда ситуация в мире не самая простая, есть точки роста.
Шаг к большей энергетической и экологической безопасности
АЭС. Здесь тоже след белорусских ученых. Шаг к большей энергетической и экологической безопасности.
Электротранспорт, дешевое электричество для отопления и горячего водоснабжения жилфонда. Вроде бы, со всех сторон окружены подобными станциями - и все равно слышим претензии в свой адрес.
Разговор не только о проблемах научного фонда
Конечно, говорили не только о перспективах и проблемах научного фонда. Но и на злобу дня. Бело-красно-белый флаг для кого-то стал уличным трендом. Для других - жуткое напоминание о кровавых страницах истории. Еще живы те, кто своими глазами видел, как нацисты под бело-красно-белым флагом жгли белорусские деревни и села.
Следующие 5 лет: ставка на развитие регионов
Как будем жить и развиваться дальше, план на следующие 5 лет - тоже прерогатива ученых. Президент анонсировал: Всебелорусское народное собрание запланировано на декабрь-январь. Сегодня прозвучало, что ставка точно будет сделана на развитие регионов. Концепцию умных городов под это и создавали. Все карты в руки. Глава государства сказал по-простому. Финансирование будет. Главное - отдача. А конструктивные инициативы и прорывные идеи ученых государство всегда поддержит.
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