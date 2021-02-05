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Президент встретился с научной элитой страны
Стране нужны новые прорывные, эффективные и инновационные технологии. Это отличный шанс заявить о себе тем, кто действительно озабочен судьбой Беларуси.
А. Лукашенко: Стране нужны прорывные инновационные технологии
Президент встретился с научной элитой страны. Из первых уст услышать, чем живет белорусская наука, узнать о новаторских результатах исследований, обсудить проблемы и новые концептуальные задачи. Такой разговор - это уже традиция. Александр Лукашенко отметил: наука - важнейший фактор укрепления нашей независимости. Поддерживать белорусские достижения будем и впредь. Особое внимание нужно уделить преемственности поколений и повышению статуса педагога, в том числе в научной сфере.
Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора
Из рук президента дипломы доктора наук сегодня получили 9 человек. Четверым глава государства вручил аттестаты профессора, еще четверо стали научными консультантами. Их открытия - это не проект на бумаге, это реально работающие технологии и методики.
В 2020 году ВАК Беларуси присвоила 347 ученых степеней
Всего в прошлом году ученые степени получили три с половиной сотни человек. Научную элиту страны пополнили 40 докторов наук и 307 кандидатов. К слову, интерес к нашей научной школе проявляют и иностранцы: обладателями степеней стали 34 соискателя из 9 государств.
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