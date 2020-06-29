А. Лукашенко педагогическому активу страны: У нас каждый может стать студентом, если имеет знания и желание учиться

Новые правила поступления в вузы, доступность образования, рост зарплат и возможность получить общежитие каждому студенту. Вот таким на злобу дня получился сегодня большой разговор Президента с преподавательским активом страны.



Масштабный во всех смыслах, что даже мероприятие пришлось перенести из Дворца Независимости в комплекс "Белэкспо", потому что пригласили 1 000 человек! Образование - тема, которая так или иначе затрагивает каждую белорусскую семью. Обсуждения проходят не только в педагогической среде, аудиториях, но и дома на кухне. Тема актуальная, поэтому разговор постоянно возобновляется на высшем уровне.





Образование - стратегическая отрасль страны

Живем в цифровое время: электронные дневники, контрольные, учебники. Да и стиль самого образования скорректировала пандемия. Но что по-прежнему остается реальным, так это знания. И на их источниках – преподавательском составе – по-прежнему огромная ответственность.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Как педагог в своем прошлом и как Президент я прекрасно понимаю, что система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сферой услуг. Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов, как бы пафосно это ни звучало, вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества. Не бывает и быть не может этой элиты без вас. Да и вы сами практически все составляете эту элиту. Во многом благодаря вам студенты не только осваивают профессиональные навыки, но и развиваются как личности.



" Главный тезис - любить родину, свою землю, честно, добросовестно работать"

Мы все были когда-то студентами и хорошо помним, как повлияли на наше мировоззрение наши учителя и вузовские преподаватели, те, которые восхищали своей мудростью, были настоящими лидерами мнений. Я хочу сказать, что у нас, у поколения советской эпохи, были замечательные педагоги. У меня точно. В свое время они научили главному и учили главному, во главу образовательного процесса был положен главный тезис - любить родину, свою землю, честно, добросовестно работать, работать за идею, что в последнее время, к сожалению, невозможно. Если бы не они, мы не смогли бы в лихие 90-е мобилизоваться и в короткие сроки вывести страну из глубочайшего социально-экономического и политического кризиса. Не было у нас ни ресурсов, ни навыков самостоятельного политического управления страной, но было искреннее желание создать первое в истории белорусского народа независимое государство. Правда, это желание у нас возникло чуть потом, а сначала надо было вылезти из той пропасти, где мы оказались".

"Приемной комиссии нужно видеть человека, а не только результат тестирования"

Для белорусского образования сделано немало: обновили учебные программы, разгрузили школьников, предоставили возможность в старших классах ребятам самим выбирать профиль, ведь не всем из них понадобится в жизни математика или химия. Изменилась не только обложка, но и содержание учебников. Тем не менее критика в той или иной степени звучит от педагогов, родителей, да и студентов. Многие до сих пор скептически относятся к централизованному тестированию. Все-таки за галочками в тестах не увидеть личность. Поэтому Глава государства предложил провести общественное обсуждение относительно правил поступления в вузы, чтобы уже к следующей вступительной кампании в стране заработала новая система.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

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Путь, который выбрали многие страны, разделив сообщества на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и не доступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит. Вы знаете мою позицию: у нас каждый, даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только и не столько, может быть, результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос.



Я как преподаватель хорошо знаю, что такое разговаривать с глазу на глаз, видеть человека, как Игорь Васильевич сказал, глаза в глаза, и при старой системе далеко не был от нее, и при новой поддерживал в какой-то степени ее, но должен сказать, что с системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую, способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них бизнесменов-родителей, больших денег, нет у них начальников больших, хотя трудновато сегодня уже даже детей начальников с этой системой трудоустроить, но тем не менее сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, ну, скажем, из сельских школ, где преподавание немножко ниже, чем в крупных городах и Минске. Где нет такого распространенного репетиторства, что можно дополнительно получить знания и по прошлым тестам протестироваться как-то накануне этого тестирования и т. д., и т. п. Есть такая проблема, и вообще министр был прав: с глазу на глаз надо видеть человека.



"Поставлена задача перед Министерством образования - создать новые правила поступления в вузы"

И не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее, все-таки патриоты, как мы в начале сказали. Так если они патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием при всех положительных качествах его мы этого не видим. Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирования, которые мы уже прошли, так-то оскомину набили и шишки набили; поставлена задача перед Министерством образования -это и задача вам - к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы".

У каждого студента будет место в общежитии

Во время сегодняшнего разговора стало понятно: приятных новаций в системе образования будет немало. Известный факт: для иногородних студентов жилье - не только головная, но и финансовая боль их родителей. Президент пообещал: в течение следующих пяти лет вопрос с общежитиями будет закрыт полностью.

Андрей Король, ректор БГУ:

"На примере Белорусского государственного университета мы достигли уровня, когда каждый третий студент у нас состоит в банке одаренной молодежи, каждая пятая кандидатская, каждая шестая докторская защищается в БГУ. Сегодня уже каждый седьмой студент -это студент-иностранец, из них каждый второй - китайский студент. Это говорит о чем? О том, что и наш белорусский, и иностранный студент видит возможности для себя"

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Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

"Приподняли имидж системы профобразования, показали лицом ту современную образовательную среду для молодежи, и при падении общего количества выпускников общей средней школы наблюдается прирост поступающих в средне-специальные учебные заведения, то есть молодежь увидела сегодня, что траектория эффективная. Осваивая профессию, ты можешь быть успешным не только айтишником, но и станочником-наладчиком, электромехаником, автомехаником - все двери открыты"

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Обсуждали сегодня, в принципе, каким должно быть образование будущего. Ставка на широкопрофильных специалистов, где IT - естественная компетенция! Также в Беларуси продолжат внедрять