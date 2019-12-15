ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Президент встретился со студентами медицинских вузов. Большой репортаж в 9 вечера в "Главном эфире"

Медицина стала одной из главных тем на этой неделе в Беларуси. Президент встретился со студентами профильных вузов. Самое важное из того, что прозвучало, - качество системы надо мерить продолжительностью и уровнем жизни белорусов.

О профессии доктора, учебе и о будущем - большой репортаж смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все