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Президент выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Беларуси в связи со смертью митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что светлая память о митрополите Филарете навсегда сохранится в сердцах людей и летописи Беларуси.

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