Президент направил поздравления с Днем единения народов Беларуси и России

Сегодня - День единения народов Беларуси и России. 25 лет назад - 2 апреля 1996 года - подписан Договор об образовании Сообщества двух стран, который позволил братским народам перейти к строительству общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности. С праздником белорусов и россиян поздравил Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.



Также Александр Лукашенко направил поздравления с Днем единения Президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Министров Союзного государства, председателю российского правительства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза, председателю Госдумы Вячеславу Володину, Госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

