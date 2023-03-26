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Президентом мира назвал Александра Лукашенко музыкант из Германии
На неделе Хатынь посетила и немецкая делегация. Для большей части народа Германии то, что случилось на белорусской земле, - бесчеловечное преступление над беззащитными людьми, геноцид, который не имеет срока данности.
В Беларуси большое внимание уделяет сохранению исторической памяти. Обновить Хатынский мемориал - такая задача поставлена Президентом Беларуси.
Ове Шаттауэр, музыкант, общественный деятель (Германия): Когда Президент формирует историческое самосознание народа и укрепляет его - строятся памятники, комплексы, как Хатынь, это означает, что он любит свою Родину, свой народ и хочет, чтобы память о предках была бессмертна. Таким образом Президент способствует формированию здорового патриотизма в Беларуси. И в то же время через правду он рассказывает о том, что произошло, чтобы не было войны. Для меня такой Президент, как ваш - это Президент мира.
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