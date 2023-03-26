Президентом мира назвал Александра Лукашенко музыкант из Германии

Ове Шаттауэр, музыкант, общественный деятель (Германия): Когда Президент формирует историческое самосознание народа и укрепляет его - строятся памятники, комплексы, как Хатынь, это означает, что он любит свою Родину, свой народ и хочет, чтобы память о предках была бессмертна. Таким образом Президент способствует формированию здорового патриотизма в Беларуси. И в то же время через правду он рассказывает о том, что произошло, чтобы не было войны. Для меня такой Президент, как ваш - это Президент мира.