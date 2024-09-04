Президентом сегодня подписан указ о награждении лучших тружеников сферы АПК за многолетний плодотворный труд и достижение высоких производственных показателей. Это представители разных профессий, однако каждый из них внес свой вклад в продовольственную стабильность нашей страны.
Сегодня наш каравай весит 7 млн 900 тыс. тонн зерна с учетом рапса. Приступили и к уборке кукурузы. Убранные 47 тыс. тонн пойдут на зерно. На силос и зеленый корм - 4 млн 455 тыс. тонн. Гречихи убрано 22 тыс. тонн, проса - 14,5 тыс. тонн. Что касается картофеля, убрано 47 тыс. тонн. Овощей - более 25 тыс. тонн, сахарной свеклы - 285 тыс. тонн.
Накануне Благодарности Президента Беларуси были удостоены и коллективы сельхозпредприятий страны. Виктория Шаркова пообщалась с передовиками.
Вчера узнали о том, что нам объявлена благодарность. Приятно, что труд заметили. Это мотивация работать с еще большим запалом.
Хозяйство "Восход": ставка на технологии
Порядок, диктатура технологий и высокие цифры по всем показателям - то, чем отличается сельхозпредприятие "Восход". Хозяйство хоть и небольшое, но многоотраслевое. Поддерживают высокую культуру земледелия, развивают и молочное, и мясное животноводство. Содержат более 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота, почти 1,5 тыс. - дойное стадо. Оператор машинного доения Марта Арутюнова в профессии уже 22 года. Оглядываясь назад, отмечает, как далеко отрасль шагнула вперед, будь то условия труда, подготовка корма или содержание животных.
С течением времени изменилось все. Раньше доили вручную, сейчас это делает робот.
Крепкое хозяйство - в силе команды
За комфорт на ферме буренки платят молоком. За 8 месяцев удой на корову в 10 тыс. тонн - результат впечатляющий. Но главный ресурс любого хозяйства - ценные кадры. Хозяйство активно привлекает молодежь.
С детства хотела помогать животным. Поступила в колледж. Здесь работаю по распределению.
Ко всему прочему выращивают здесь и продукцию садоводства. Молодой яблоневый сад "Омега" - гордость предприятия.
В связи с последними жаркими аномальными годами закладываются новые сады на карликовых и полукарликовых подворьях перспективными высокоурожайными сортами на капельном поливе, рассказывает главный агроном ГП "Восход" Игорь Протасеня. "Сад такого типа с гектара дает 60-70 тонн яблок. А сады старого типа в 7-10 раз меньше", - отметил он.
В хозяйстве борются как за каждое яблоко, так и за каждое зернышко. Озимого ячменя с гектара получено более 10 тонн с гектара. Озимой пшеницы - 8 тонн с гектара, гороха - 6,5. Впечатляет и намолот рапса - 2 млн 250 тыс. тонн.
Путь зерна от поля до прилавка требует огромных усилий каждого причастного - от механизатора до курирующего отрасль вице-премьера. Ведь за урожаем достаток семьи, экономика и продовольственная безопасность всей страны.
Агрономы, операторы зерносушильных комплексов, руководители хозяйств - Благодарность Президента и труженикам АПК Смолевичского района. Накануне лидеры жатвы провели фестиваль-ярмарку "Дожинки".
На сцене чествовали лучших в своем деле.
Это уже пятая уборочная была у меня. В основном на зерновых, на пшенице работаем. Работаю я один, без помощника, а намолотил 3 тыс. в этом году зерна. "Дожинки" для меня - это, конечно, праздник.
Общий вал зерна с рапсом более 100 тыс. тонн при средней урожайности 46 центнеров. Идет модернизация животноводческих объектов, в районе будет заложена новая площадка "Смолевичи бройлер" - а это 16,5 тонн мяса птицы в год. Развивается в целом весь аграрный сектор.
Думать о стратегии
Аграриям сегодня есть чем гордиться. Беларусь в полном объеме обеспечивает свою продбезопасность. Продаем в сотню стран планеты - на почти 7,5 млрд долларов. Беларусь в пятерке стран-экспортеров молокопродуктов и в топ-20 ведущих продавцов мясной продукции.
Президент считает, что необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК, нацеливает правительство разобраться с текущими проблемами - важно думать о завтрашнем дне, думать о стратегии.
Сегодня стоит задача - двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие - прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть. Умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать национальные бренды, опережая конкурентов, завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано.
Человек труда - звучит гордо
Продовольствие людям необходимо всегда. Цена на него в мире растет. И каждый наш труженик АПК, не афишируя своих достижений, вносит свой вклад в развитие страны. И как отмечают на самом высоком уровне, человек труда - звучит гордо!