Сегодня стоит задача - двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие - прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть. Умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать национальные бренды, опережая конкурентов, завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь