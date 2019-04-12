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Президентом подписан указ о создании Национального детского технопарка
Сегодня Президентом подписан указ о создании Национального детского технопарка. Это учреждение образование появится в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тысяч наиболее одаренных детей - учеников 6-11 классов со всех регионов страны. В первую очередь счастливый билет в мир высоких технологий получат победители и призеры олимпиад, конкурсов и интеллектуальных турниров. К слову, обучение и проживание юных вундеркиндов - исключительно за счет средств государственного бюджета. Тему образования будущего продолжит Светлана Чернова.
В Республиканском центре инновационного и технического творчества Алексей занимается уже два года. Направление для пятиклассника более чем серьезное - школьник увлекается авиамоделированием, и здесь же учится пилотировать радиоуправляемый самолет.
О своем интересе, только уже к радиоэлектронике, говорит и Кирилл. Более того, восьмиклассник готов похвастаться своими достижениями в этой области. Накануне на 10 Республиканском конкурсе научно-технического творчества "Техноинтеллект" школьник занял 4-е место, представив собственное изобретение - устройство для контроля температуры автомобильного привода.
У таких талантливых ребят в скором времени появится возможность усовершенствовать навыки и заявить о себе, участвуя в проектных работах. С этой целью на основе Республиканского центра инновационного и технического творчества в Беларуси появится Национальный детский технопарк. Соответствующий документ уже подписан Главой государства. "Робототехника", "Нейроуправление", "Индустрия наносистем" - вундеркиндов ждет обучение по суперсовременным, инновационным направлениям.
Правда, есть ограничения. К альянсу юных гениев могут присоединиться лишь ученики средней и старшей школы - программа ориентирована на 6-11 классы.
Обучение в технопарке рассчитано на 21 день. В группе будут заниматься не более 10-ти школьников. По окончанию курса - дистанционное сопровождение и поддержка. Таким образом технопарк планирует ежегодно дарить счастливые билеты в мир высоких технологий примерно двум тысячам одаренных ребят со всех уголков нашей страны.
Подобный проект для талантливой молодежи уже реализован в России. Сириус, так называется образовательный центр, находится в Сочи. Наш Президент его посещал дважды: в 2015 году, когда научный кластер только набирал силу, и в феврале этого года. В Сириусе юные вундеркинды проходят обучение по разным направлениям: наука, спорт, искусство. Ребята приезжают почти на месяц, здесь живут, проводят свой досуг, а главное - развивают способности вместе с лучшими педагогами. Такой опыт пригодится и нашему технопарку.
Что касается инфраструктуры будущего белорусского технопарка, нельзя не оценить ее масштабы: в составе учебно-лабораторный комплекс, учебно-материальная база республиканских центров инновационного и технического творчества, экологии и краеведения.
Вот это здание - недостроенный корпус БНТУ. Ситуация временная. Скоро его реконструируют, наполнят современным оборудованием, и оно получит новый статус - учебно-лабораторного корпуса детского технопарка. Именно здесь школьники, будущие специалисты IT-сферы, будут оттачивать свои первые профессиональные навыки.
Здесь же рядом "вырастут" средняя школа - ученики будут продолжать обучение по общеобразовательной программе, а также общежитие. Его строительство запланировано на ближайшие два года.
К слову, проживание и обучение одаренных ребят - исключительно за счет государства.
И специально для этого будет сформирован высококвалифицированный педагогический состав: обучать ребят будут ученые, сотрудники университетов и научно-исследовательских организаций. Оценить возможности Национального детского технопарка школьники смогут через два года. Планируется, что новое образовательное учреждение примет первых учеников, будущих специалистов сферы высоких технологий, 1 января 2021 года.
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