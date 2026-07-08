Президентский спортивный клуб запускает новый проект "Марафон 10 000 шагов"

Президентский спортивный клуб анонсировал новый оригинальный проект - марафон "10 тысяч шагов", который докажет, что для того, чтобы укрепить здоровье, быть всегда в тонусе и сохранить бодрость духа, не нужны утомляющие тренировки или специальная подготовка. Достаточно простой ходьбы.

Чтобы стать участником проекта, надо зарегистрироваться на сайте shagaibel.by, выбрать фитнес-приложение, которое будет считать шаги, подписаться на аккаунты @sportclub.by и @shagai.bel и в путь.

Ежедневно с 24 июля в течение 100 дней нужно проходить 10 тыс. шагов так, чтобы 31 октября в сумме их было миллион. А чтобы претендовать на главный приз - сертификат на путешествие номиналом 15 тыс. белорусских рублей - нужно подтвердить минимум 80 дней марафона.

Регистрация участников на официальном сайте shagaibel.by уже стартовала и продлится до 14 августа. Успейте стать частью большого проекта. Старт марафона - 24 июля. Помните, каждый шаг имеет значение.

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