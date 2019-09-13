Президентский оркестр сыграл "Мелодии века" на крыльце роддома

Такой День города точно запомнится и молодым семьям, которые буквально пару дней назад стали родителями в шестой клинической больнице. Под Президентский оркестр Беларуси выписывали восемь семей. Послушать один из ведущих заслуженных коллективов страны собралось более сотни человек. Поздравить новорожденных, родителей и весь медперсонал с Днем Минска пришли именитые спортсмены и артисты: Александра Герасименя, Михаил Захаров, Александр Глеб и Иван Вабищевич.



