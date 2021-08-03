Президентский спортивный клуб открыл баскетбольную площадку в Минске

Это вообще первая площадка в городе Минске с такими характеристиками, которая совмещает в себе возможности для занятия баскетболом 3х3 для двух профессиональных команд. Вы видите, там площадки с самым современным покрытием, которых у нас в республике еще нет нигде. Покрытие американское, специализированное, сертифицированное. И площадки для детей с баскетбольным деревом, благодаря чему каждый ребенок, независимо от роста, возраста, может попробовать себя в баскетболе, сделать первый шаг, побросать мяч в кольцо. 6 августа состоится открытие уже четвертого объекта в рамках проекта "Спорт для всех". Это будет воркаут-площадка в Сморгони.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола