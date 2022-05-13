Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку в Узде

Предоставить возможность жителям глубинки заниматься спортом без ограничений и в качественных условиях - глобальная цель проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба. Очередной этап его реализации увидели сегодня в Узде. Возле Дворца культуры разместилась многофункциональная спортивная площадка. Компактный участок включает в себя тренажеры на все группы мышц, впервые часть из них с регулируемой нагрузкой. Для любителей баскетбола установлены два кольца разной высоты. Те, кто увлекается единоборствами, могут отточить свои навыки на специальной груше, сделанной из зимних автомобильных покрышек.