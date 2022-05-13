Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку в Узде
Предоставить возможность жителям глубинки заниматься спортом без ограничений и в качественных условиях - глобальная цель проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба. Очередной этап его реализации увидели сегодня в Узде. Возле Дворца культуры разместилась многофункциональная спортивная площадка. Компактный участок включает в себя тренажеры на все группы мышц, впервые часть из них с регулируемой нагрузкой. Для любителей баскетбола установлены два кольца разной высоты. Те, кто увлекается единоборствами, могут отточить свои навыки на специальной груше, сделанной из зимних автомобильных покрышек.
Представители Президентского спортивного клуба отмечают, что такая успешная реализация проектов во многом возможна благодаря плодотворному сотрудничеству с местными исполнительными комитетами. В планах еще множество подобных площадок во всех уголках нашей страны.