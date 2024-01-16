Президентский спортивный клуб утвердил 349 стипендиатов - среди них атлеты и молодые тренеры

Дополнительная мотивация и финансовая поддержка. Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил список стипендиатов. Это 349 перспективных спортсменов, а также тренеров-преподавателей.

40 атлетов из числа стипендиатов становились призерами чемпионатов мира и Европы в своих возрастных категориях. Таких результатов могло быть и больше, но пока на международной арене выступали представители лишь восьми видов спорта, в том числе борьбы, самбо, бокса, тенниса и других. Так что помимо результата при определении стипендиатов учитывалось и мнение федераций с другими ведомственными организациями. Средний размер годовой стипендии составит 8,6 тыс. белорусских рублей.

Мы делаем сообща все, чтобы поддержать наших специалистов – тренеров, для того чтобы они видели итоги своей работы. И, конечно, мы поддерживаем спортсменов, которые, к сожалению, оказались в ограничениях со стороны международных спортивных функционеров. Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба

Особую категорию стипендиатов составляют молодые тренеры, которые совсем недавно окончили учебные заведения и работают по специальности не более пяти лет. Всего это 105 человек, среди которых встречаются и те тренеры, которые раньше получали стипендию как атлеты.