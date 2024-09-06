Президенту Беларуси представили концепцию нового здания Национального исторического музея

Возведение нового современного Национального исторического музея Беларуси обсудили сегодня во Дворце Независимости.

По словам Президента, это принципиальный и важный вопрос для белорусского государства. Что бы ни происходило вокруг страны, как бы мы не были заняты текущими заботами, вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре внимания. Основное требование Александра Лукашенко - изложить исторические факты максимально правдиво.



Должен быть нормальный музей, куда особенно молодой человек зайдет и выйдет, убедившись в том, что мы имеем право на свою государственность, мы ее добились, заслужили тяжелым трудом, потом и кровью, прожив даже не столетие, а тысячелетие. И вот она, история - на глазах. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



За 30 лет суверенного пути в этом направлении в Беларуси, по словам Президента, сделано немало. "Мы определились с подходами к истории белорусской государственности, в целом государственной политике в сфере истории. Перестали стесняться некоторых периодов нашей истории. Говорим об этом честно, открыто, так, как мы это понимаем. Это актуально звучит накануне Дня народного единства. Так вот музей - это очередной этап в этом деле", - отметил Александр Лукашенко.



Основная цель - показать непростой тысячелетний путь белорусов к обретению государственности. "Несмотря на все политические вихри, которые проносились над нашей страной, белорусский народ сумел сохранить и развить свои особые идентичность, язык, культуру, имеет уникальный талант и отличается особым качеством - миролюбием. Мы прошли сложный путь и достигли высоких результатов. Это должно быть объектом гордости, особенно для нашей молодежи", - подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко обратил внимание, что в содержании экспозиции не должно быть никакого националистического или ура-патриотического перехлеста. "В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или, во всяком случае, не могли отвергнуть и отрицать ее. Мое основное требование - изложить исторические факты максимально правдиво", - обратил внимание белорусский лидер.



Особое внимание Президент призывает уделить архитектуре комплекса - музей должен стать визитной карточкой страны, тем более что за тридцать лет суверенной Беларуси есть что рассказать и показать.



Музей должен стать своеобразной визитной карточкой страны. Восхищать как современным архитектурным обликом, так и внутренним наполнением. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Президент выразил уверенность, что подобный объект в Беларуси необходимо было давно создать. "В любом мало-мальски уважающем себя государстве давно фундаментальные здания созданы, музеи созданы для того, чтобы новое поколение гордилось тем путем, который пройден предыдущими поколениями",- сказал глава государства.



Президент ориентировал на то, чтобы уделить особое внимание архитектурному решению: "В нем должна читаться национальная особенность страны. В то же время нужно максимально продумать вопросы содержания, эксплуатации здания, инженерных конструкций и прочего". В оформлении музейной экспозиции глава государства считает важным соблюсти баланс традиционных канонов и современных информационных систем. "Словом, музей должен быть самым современным", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что нужно изучить опыт возведения различных музеев в других странах и при необходимости его использовать.



"Мы создаем (и мы это должны понимать) объект не на один год и не на два. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому, - обратил внимание Президент. - Музей должен быть правдивым и объективным. Никакой политизации, никакого "ура" в отношении Лукашенко, петровых, сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно".Глава государства ориентировал на то, чтобы подчеркнуть особые страницы истории страны, но в то же время и ничего не прятать. "Это должно быть отражением той политики, которую мы проводим сегодня в Беларуси",- отметил он.



Комплекс амбициозный и важный для нашей страны. Как отреагировал Александр Лукашенко на представленную концепцию музея и внес ли какие-то правки? Об этом после совещания рассказала журналистам команда проекта.

