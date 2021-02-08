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Президенту доложили о нюансах готовности к форуму

Социологи о том, как проходило исследование

Организацией социологического исследования занималась большая команда специалистов: эксперты, социологи, волонтеры. Все анкеты респондентов направлены в единый независимый центр для аналитики.

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