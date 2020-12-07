Президенту представили финансовый прогноз на 2021 год

Не допустить падения экономики и обеспечить социальную стабильность. Главные финансовые задачи на будущий год перед правительством сегодня поставил президент. В фокусе внимания - работа экономики в 2020 году и прогноз ее развития на следующий год. Глава государства назовет нынешний период одним из самых сложных за последние десятилетия. Пандемия стала серьезным испытанием для мировой экономической реальности, поставив на паузу бизнес-контракты, обвалив спрос и международную торговлю. Для открытой, как наша, экономики такое положение дел стало вызовом глобального порядка. Но несмотря на все сложности, ситуация управляема, контроль за реальным сектором, банковской сферой и валютным рынком не потерян. В будущем важно не допустить стагнации экономики. Наоборот, приложить максимум для выхода на траекторию роста. И пандемия больше не оправдание для нереализованных задач, подчеркнет президент. Спрос за результат будет жестким.

О главных финансовых акцентах на год грядущий Ольга Анищенко.



О чистой экономике в этих стенах в уходящем 2020 говорили откровенно немного. Как говорится, хватало забот другого порядка. Но декабрь, словно дедлайн, напомнит о том, что отложить уже невозможно. Состав участников лишь уверит: разговор пойдет о главных финансовых расчетах на будущий год.

Проходной эта встреча априори быть не обещала. То ли бюджет года, то ли прогноз в целом - по своей сути документ, где важно предельно точно сопоставить доходы и расходы. Но как тут не просчитаться в формуле, где слишком много неизвестных? Цена на газ и его транспортировку, неопределенность с поставками нефти, наконец, ковидное влияние, которое и в будущем году недооценивать не стоит. Как знать, что еще готовит вирус для мировой экономики? Президент словно предостерегает Кабинет министров от чрезмерного оптимизма. Мол, не нужно заоблачных целей. Все, что утвердит правительство, придется выполнять. Без скидок на новые шоки и с полной ответственностью за каждую цифру.





Президент о перераспределении полномочий: Добавим, кому мало, но и ответственность перейдет к ним

Экономика: итоги года

Заглянуть за горизонт 2021-го пока преждевременно. Среднесрочные перспективы - дело не одного лишь Кабмина. Определять и финансовый расклад, и в целом принципы функционирования страны на пять лет вперед будет Всебелорусское народное собрание. Самым широким составом и региональным представительством. А нынешняя пятилетка на исходе. Время выдалось непростое. Президент и не вспомнит: бывало ли хуже?! Но несмотря на все но, катастрофы, как предрекали, не случилось. Из водоворота високосного 2020-го Беларусь, похоже, выходит с наименьшими потерями.

Президент об итогах года: Один из самых сложных периодов за последние десятилетия

Премьер: Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту ВВП в целом по Европе

Президент: Надо выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам

Бюджет-2021 сохранит социальную направленность

В целом важно соблюсти баланс. С одной стороны, социальная направленность, с другой - эффективность работы реального сектора. В каких условиях придется работать? Отголоски пандемии наверняка прочувствовать придется. Но это больше не аргумент для оправдания экономических просчетов.





Президент о задачах на будущий год: снижение достигнутого уровня неприемлемо



В пакете документов, представленных сегодня президенту, и бюджет 2021 года. Оно и понятно, сроки поджимают. Цифры, впрочем, неоднократно рассмотрены правительством. Кабмин назвал финансовые расчеты "бюджетом эпохи пандемии". Мол, верстали в условиях ограниченности ресурсов. Но президент настойчив: корректировать, а тем более отменять принятые ориентиры, считай, невозможно! И пусть бюджет, как и в нынешнем году, получился дефицитным (расходы чуть выше доходной части), остатки профицита прошлых лет покроют недостачу. Да, жить на запасах долго не получится, скажет президент. Тревожный ли это звонок? Брешь, определенно, оптимизма не добавит. Но это еще как посмотреть.



Вообще все прогнозные документы на будущий год с социальным характером. После совещания премьер скажет: да, непросто. Кризис, турбулентность, шоки. И нет уверенности, что будущий год принесет облегчение. Одним словом, правительство готово работать в боевых условиях, гарантируя как минимум сохранность доходов.

Ключевая задача правительства - увеличить реальные доходы населения

Точки роста для экономики

К примеру, поддержка экспорта. Зарубежные поставки сегодня гарант выживания, не станет юлить премьер. По нынешним правилам бюджет финансирует лишь крупные сделки. Минимум 200 тысяч долларов. Мелкому бизнесу этот инструмент априори недоступен. Но вскоре на финансовую помощь сможет рассчитывать и компания средней руки. Это лишь несколько точечных примеров, как в перспективе поддержать баланс в экономике. Но за частным не стоит забывать и о других - концептуальных - точках роста.



Прогнозы развития экономики в новом году



Из других опорных целей на год грядущий - показатели роста экономики (а речь именно о росте в 1,8 %) и инфляции. Удержать ее рассчитывают в 5-процентном коридоре. К этому ориентиру правительство вновь намерено вернуться, несмотря на то что в этом году пандемия цены выбила из колеи. С такими планами пятилетку завершаем. Как начнем новую? Президент акцентирует: определиться поможет общенациональный диалог. Но приоритеты уже очевидны.



Президент о пятилетних приоритетах развития

Прогнозы развития экономики