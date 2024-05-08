Президиум Совета Республики подвел итоги единого дня приема граждан в Гомельской области

Изменилось много. Мы берем на контроль те вопросы и обращения, с которыми приходят люди. И изучая их, принимаем решения о правомерности, возможно, использования где-то в законодательной плоскости. Поэтому сегодня мы увидели и еще раз убедились в том, что в Гомельской области действительно выстроена системная работа. Есть система в этой работе и четкое понимание, что нужно еще сделать, хотя предстоит серьезная работа. Сегодня мы услышали четкие планы на 2024 год.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси