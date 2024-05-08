ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Президиум Совета Республики подвел итоги единого дня приема граждан в Гомельской области

В Гомельской области выстроена достаточно эффективная система работы с обращениями граждан. Такое мнение высказала Наталья Кочанова на расширенном заседании президиума Совета Республики в Гомеле. Его посвятили итогам единого дня приема граждан по личным вопросам, который 2 мая охватил все районы Гомельской области. По числу обращений за помощью к сенаторам данный регион с 5-го места переместился на 4-е. Это оценка работы местных властей с населением и лакмусовая бумажка того, как определить, где на законодательном уровне нужны корректировки. При этом отмечено, что в 60% решение проблем в компетенции местных органов власти. Каждое седьмое обращение в Совет Республики повторное. По-прежнему частую критику вызывает сфера ЖКХ. Наиболее сложные для разрешения вопросы - землепользования. Принцип справедливости и внимательного отношения к людям ключевой для всех госорганов и вертикали власти.

Изменилось много. Мы берем на контроль те вопросы и обращения, с которыми приходят люди. И изучая их, принимаем решения о правомерности, возможно, использования где-то в законодательной плоскости. Поэтому сегодня мы увидели и еще раз убедились в том, что в Гомельской области действительно выстроена системная работа. Есть система в этой работе и четкое понимание, что нужно еще сделать, хотя предстоит серьезная работа. Сегодня мы услышали четкие планы на 2024 год.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Также Наталья Кочанова посетила памятное для каждого патриота место. Цветы и венки легли к братской могиле советских воинов и подпольщиков у Вечного огня в Гомеле. Память героев почтили минутой молчания.

В 1945 году время выбрало наших дедов и прадедов. И они с честью вынесли святую обязанность, которая на них была возложена тем временем. И если бы не эта святая Победа, я думаю, что такой нации, как белорусский народ, просто бы не существовало.
Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси

Подарок ко Дню Победы сегодня получили горожане. Бассейн "Дельфин" строили за счет средств областного бюджета (в рамках инвестиционной программы). Это многофункциональная площадка с плавательными чашами, тренажерным залом, а также всем необходимым для учебно-тренировочного процесса и соревнований.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все