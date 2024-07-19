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При атаке беспилотника по жилому дому в Тель-Авиве погиб белорус
При атаке беспилотника по жилому дому в Тель-Авиве погиб гражданин Беларуси. Эту информацию подтвердили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщает БЕЛТА.
В израильских СМИ 19 июля появилась информация о погибшем гражданине Беларуси. Как сообщается, тело 50-летнего Евгения Фердера, репатрианта из Беларуси, было обнаружено после того, как беспилотник ударил по жилому дому в Тель-Авиве.
"С сожалением вынуждены подтвердить факт гибели проживавшего в Израиле гражданина Беларуси. Белорусские дипломаты в Израиле находятся в контакте с местными правоохранительными органами и при необходимости готовы оказать консульско-правовое содействие", - рассказала завсектором оперативной информации МИД Александра Шкода.
В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Как отмечается в израильских СМИ, о погибшем пока известно лишь то, что он около двух лет назад репатриировался в Израиль и работал ремонтником в одной из гостиниц в Тель-Авиве. В Израиле проживают его мама и сестра.
По данным медиков, в инциденте также получили легкие ранения 10 человек. В ЦАХАЛе признали ответственность за то, что дрон не был перехвачен. Армия сформировала комиссию по расследованию этого случая.
Фото: БЕЛТА
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