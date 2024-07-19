При атаке беспилотника по жилому дому в Тель-Авиве погиб белорус

При атаке беспилотника по жилому дому в Тель-Авиве погиб гражданин Беларуси. Эту информацию подтвердили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщает БЕЛТА.

В израильских СМИ 19 июля появилась информация о погибшем гражданине Беларуси. Как сообщается, тело 50-летнего Евгения Фердера, репатрианта из Беларуси, было обнаружено после того, как беспилотник ударил по жилому дому в Тель-Авиве.

"С сожалением вынуждены подтвердить факт гибели проживавшего в Израиле гражданина Беларуси. Белорусские дипломаты в Израиле находятся в контакте с местными правоохранительными органами и при необходимости готовы оказать консульско-правовое содействие", - рассказала завсектором оперативной информации МИД Александра Шкода.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как отмечается в израильских СМИ, о погибшем пока известно лишь то, что он около двух лет назад репатриировался в Израиль и работал ремонтником в одной из гостиниц в Тель-Авиве. В Израиле проживают его мама и сестра.

По данным медиков, в инциденте также получили легкие ранения 10 человек. В ЦАХАЛе признали ответственность за то, что дрон не был перехвачен. Армия сформировала комиссию по расследованию этого случая.