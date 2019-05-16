При подготовке к параду в Минске временно ограничат движение транспорта

Внимание, автолюбители! При подготовке к параду в Минске будут временно ограничивать движение транспорта. Так, сегодня в 19:50 военная техника будет возвращаться с тренировки на аэродроме "Липки" по маршруту ул. Основателей - Скорины - МКАД - ул. Основателей - автодорога Н 9067. Для преодоления всего маршрута колонне необходимо около получаса. В следующий раз техника на аэродром "Липки" отправится 21 мая.



