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При подсчете голосов первыми вскрывали урны для досрочного голосования и голосования на дому

Участки для голосования по всей Беларуси закрылись 25 февраля ровно в 20:00. Сперва члены комиссий проработали списки и погасили неиспользованные бюллетени - именно этого требует протокол. И только после они официально приступили к подсчету.

В первую очередь были вскрыты урны тех, кто голосовал досрочно или на дому. Затем были пересчитаны бюллетени, заполненные непосредственно в единый день голосования.

Высокую явку белорусов отмечают как наблюдатели, так и председатели комиссий. Напомним, что предварительные итоги выборов депутатов в единый день голосования ЦИК страны озвучит 26 февраля в 14:00.

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