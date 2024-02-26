При подсчете голосов первыми вскрывали урны для досрочного голосования и голосования на дому

Участки для голосования по всей Беларуси закрылись 25 февраля ровно в 20:00. Сперва члены комиссий проработали списки и погасили неиспользованные бюллетени - именно этого требует протокол. И только после они официально приступили к подсчету.

В первую очередь были вскрыты урны тех, кто голосовал досрочно или на дому. Затем были пересчитаны бюллетени, заполненные непосредственно в единый день голосования.