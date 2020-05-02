При покупке билета БЖД будет дарить открытки

Поздравить белорусов накануне большого праздника решила и Белорусская железная дорога. Получить тематическую открытку при покупке билета можно будет до 10 мая в кассах столичного вокзала, областных центров, а также в Орше и Барановичах. Только на станции Минск-Пассажирский планируют подарить порядка двух тысяч открыток. Добавим, подписать и отправить праздничную открытку можно прямо на вокзале.