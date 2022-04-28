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При помощи какого "изделия" экстремисты планировали пускать под откос ж/д составы в Беларуси
С конца 2020 года правоохранители Беларуси предотвратили ряд терактов, которые в нашей стране хотели организовать приспешники экстремистского образования BYPOL при поддержке тех самых иностранных спецслужб.
Байполицаи вербовали белорусов через так называемый план "Перамога" по принципу вербовки ИГИЛ, чтобы потом в нужное время активировать для совершения теракта. Факты подобных задержаний канал "Беларусь 1" уже показывал в своих эфирах. Во время последних задержаний с преступниками никто не церемонился. Правоохранители отмечают, что теперь так будет всегда.
Группу Климова, как ее прозвали позже, задержали ночью 30 марта в Осиповичском районе. Назвали ее по фамилии зачинщика.
Именно Климов в 2021 году зарегистрировался в так называемом плане "Перамога", через который экстремисты из BYPOL продолжают открыто призывать белорусов к совершению терактов на железной дороге, фактически формируя на территории страны спящие террористические ячейки.
Позже на Климова вышел Азаров - одна из персон в организации подрывной деятельности, направленной против Беларуси. Уже в 20-х числах марта Дмитрия Климова активировали. Как рассказал Климов, изначально пришел запрос, есть ли возможность купить радиостанции, забрать закладку в Минском районе.
Вот это было началом, я согласился. Покупку радиостанций проспонсировали. Ставили задачу приехать забрать что-то. Предупредили, что будет тяжелый металлический предмет. Называли в переписке его "изделие".
Тяжелый металлический предмет Климов какое-то время хранил в своем гараже. И именно его оперативники обнаружили в багажнике машиныКлимова в момент задержания. Этот предмет предназначался для спуска с рельсов железнодорожных составов на территории Беларуси.
Все подробности о факте задержания экстремистской группы Климова смотрите в фильме-расследовании Ксении Лебедевой "Жизнь под откос" на YouTube-канале АТН.
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