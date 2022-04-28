При помощи какого "изделия" экстремисты планировали пускать под откос ж/д составы в Беларуси

Группу Климова, как ее прозвали позже, задержали ночью 30 марта в Осиповичском районе. Назвали ее по фамилии зачинщика.



Именно Климов в 2021 году зарегистрировался в так называемом плане "Перамога", через который экстремисты из BYPOL продолжают открыто призывать белорусов к совершению терактов на железной дороге, фактически формируя на территории страны спящие террористические ячейки.

Позже на Климова вышел Азаров - одна из персон в организации подрывной деятельности, направленной против Беларуси. Уже в 20-х числах марта Дмитрия Климова активировали. Как рассказал Климов, изначально пришел запрос, есть ли возможность купить радиостанции, забрать закладку в Минском районе.