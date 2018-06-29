При помощи телефонного звонка решить актуальные вопросы

Представители власти готовы выслушать граждан во время прямых телефонных линий. Пройдут они и завтра, в субботу, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.