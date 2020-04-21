Если у вас появились признаки респираторных заболеваний, своевременно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.Ограничьте на время контакты и откажитесь от мероприятий и поездок, которые предполагают массовое скопление людей.



Оставайтесь дома и будьте здоровы!



