За сутки при пожарах в Беларуси погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Первый пожар произошел 11 августа около 10:50. Горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения в деревне Новолучки Ивановского района Брестской области. Сотрудники МЧС нашли погибшим хозяина 1950 года рождения.

Второй пожар произошел в этот же день около 19:05 в Лиде Гродненской области. Горела квартира одноэтажного трехквартирного жилого дома по улице Строителей. Погибла пенсионерка 1962 года рождения.

Причины пожаров устанавливаются.