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При пожаре в Пинске погибла квартиросъемщица

При пожаре в Пинске погибла квартиросъемщица

ВПинске при пожаре погибла женщина, пишет БелТА.

Как сообщилив Брестском областном управлении МЧС, 27 сентябряв 19:47 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Крупской. Прибывшие по вызову работники МЧС обнаружили погибшую при пожаре квартиросъемщицу 1964 года рождения. Ее мужа 1968 года рождения с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу. Из соседней квартиры пришлось эвакуировать двух человек. В горящем жилище огонь повредил имущество и внутреннюю отделку.

Поздним вечером того же дня горел дом в аг. Липники Дрогичинского района. Работники МЧС спасли хозяина 1968 года рождения. Его госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в доме.

Причины пожаров устанавливаются.

Фото: pixabay.com

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