При пожаре в Пинске погибла квартиросъемщица

Как сообщилив Брестском областном управлении МЧС, 27 сентябряв 19:47 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Крупской. Прибывшие по вызову работники МЧС обнаружили погибшую при пожаре квартиросъемщицу 1964 года рождения. Ее мужа 1968 года рождения с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу. Из соседней квартиры пришлось эвакуировать двух человек. В горящем жилище огонь повредил имущество и внутреннюю отделку.