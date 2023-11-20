В целях совершенствования деятельности по планированию, разработке и реализации стратегических проектов, внедрению в производство результатов научной деятельности при Президенте Беларуси создан Совет по стратегическим проектам. Соответствующий указ №357 "О Совете по стратегическим проектам" глава государства Александр Лукашенко подписал 20 ноября, сообщаетпресс-службабелорусского лидера.

Обеспечение деятельности Совета возлагается на Национальную академию наук Беларуси. Возглавит его председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Основными задачами Совета определены координация работы по поиску и отбору перспективных стратегических проектов, а также их сопровождение; анализ актуальности, политической и экономической целесообразности, конкурентоспособности предлагаемых и реализуемых стратегических проектов; выработка предложений о совершенствовании деятельности по реализации стратегических проектов.

Как сообщалось, 20 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по совершенствованию системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. Глава государства напомнил, что еще весной поручил правительству, Национальной академии наук и своему помощнику Александру Косинцу проработать создание в стране так называемого мозгового ядра, способного оценивать и курировать масштабные проекты.

"Нужен такой центр, который при Президенте, от имени Президента, рядом с Президентом будет видеть, что происходит, и заставлять всех вас реализовывать эти проекты", - пояснил он.

Александр Лукашенко подчеркнул значимость стратегических проектов: "Это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, это будущее нашей страны".

"Без будущего не может существовать ни один человек, ни одна система, ни одно государство", - добавил Президент.