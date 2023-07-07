В Беларуси при прохождении диспансеризации работнику будет предоставлен выходной день

Более молодые работники - до 40 лет - будут получать это право 1 раз в 3 года, с сохранением места работы и среднего заработка. Вторая категория - это работники, которые достигли 40 лет и до 5 лет до достижения пенсионного возраста. Для женщин это 53 года, для мужчин - 58 лет. Эти работники будут получать день для диспансеризации ежегодно.

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси