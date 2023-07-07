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В Беларуси при прохождении диспансеризации работнику будет предоставлен выходной день

Самое лучшее достояние человека - здоровье. И им надо заниматься вплотную. При прохождении диспансеризации работнику предоставят выходной день с сохранением зарплаты. Изменения в Трудовой кодекс Беларуси вступают в силу с 1 января следующего года. Количество дней зависит от возраста работника и, соответственно, риска заболеваний. Например, работающим пенсионерам такая возможность будет предоставляться 2 раза в год.

Более молодые работники - до 40 лет - будут получать это право 1 раз в 3 года, с сохранением места работы и среднего заработка. Вторая категория - это работники, которые достигли 40 лет и до 5 лет до достижения пенсионного возраста. Для женщин это 53 года, для мужчин - 58 лет. Эти работники будут получать день для диспансеризации ежегодно.
Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси

Во время диспансеризации пациент в один день и в одном месте может пройти комплекс диагностических и лабораторных исследований. Кроме того будут даны рекомендации по ведению здорового образа жизни. При необходимости медработник предложит записаться к врачу общей практики, который подберет лечение или направит на дополнительное обследование в другие организации здравоохранения. По итогам диспансеризации пациенту выдадут выписку из медицинских документов. Это будет основанием для освобождения от работы с сохранением заработной платы.

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