Причина ЧП на воде - беспечность и невнимательность отдыхающих - ОСВОД контролирует ситуацию в акваториях Минской области

Следить за безопасностью любителей далеких заплывов - даже в переменчивую дождливую погоду. ОСВОД контролирует ситуацию на воде. Акватории патрулируют в режиме 24 на 7. Внимание теперь правильному использованию спортивного инвентаря - сап-бордов и вейкбордов. В ветреную погоду досками тяжело управлять. Поэтому пользоваться ими рекомендуют только в штиль. При этом наличие спасательной жилетки - обязательное условие для безопасных экстрим-заездов. Именно она в первую очередь поможет сохранить жизнь в экстренной ситуации.