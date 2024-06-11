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Причина ЧП на воде - беспечность и невнимательность отдыхающих - ОСВОД контролирует ситуацию в акваториях Минской области

Следить за безопасностью любителей далеких заплывов - даже в переменчивую дождливую погоду. ОСВОД контролирует ситуацию на воде. Акватории патрулируют в режиме 24 на 7. Внимание теперь правильному использованию спортивного инвентаря - сап-бордов и вейкбордов. В ветреную погоду досками тяжело управлять. Поэтому пользоваться ими рекомендуют только в штиль. При этом наличие спасательной жилетки - обязательное условие для безопасных экстрим-заездов. Именно она в первую очередь поможет сохранить жизнь в экстренной ситуации.

ОСВОД напоминает, главная причина чрезвычайных ситуаций на воде - беспечность и невнимательность отдыхающих. С начала купального сезона в нашей стране уже удалось спасти 20 человек. Среди них 7 несовершеннолетних.

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