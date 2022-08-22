Почему в жаркую погоду часто болит голова - врач назвал главные причины

Врач назвал главные причины головной боли летом. Часто это происходит из-за обезвоживания организма, пишет "СБ. Беларусь сегодня". Эту причину в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Дмитрий Чеснов.

Докторрассказал, по каким признакам можно заподозрить обезвоживание организма

"Причин головной боли может быть несколько. На первом месте среди самых распространенных - дефицит жидкости в организме. В этом случае помимо головной боли будут сухость во рту, редкое мочеиспускание, головокружение, усталость, снижение артериального давления и учащенное сердцебиение", - обратил внимание Дмитрий Чеснов.

Доктор посоветовал для профилактики головной боли в жару пить больше воды, но не газированных напитков

"Достаточно питьевой воды, возможен слабый раствор минеральной воды. И не прибегайте к квасу и пиву", - порекомендовал Дмитрий Чеснов. Такжеврач сообщил, что еще одной причиной головной боли летом может быть снижениеуровня глюкозы в крови.

"Человек не позавтракал, не получил достаточно углеводов, потому что жарко и ему не хочется есть. Падение глюкозы может привести к сильнейшей головной боли, снижению артериального давления, быстрому сердцебиению, вялости и утомляемости", - предупредил Дмитрий Чеснов.

Следующая причина - тепловой удар

"Это общее перегревание организма. Не путайте тепловой удар с солнечным. Вторым является непосредственное влияние лучей на центральную нервную систему", - пояснил Дмитрий Чеснов.