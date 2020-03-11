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Образования в щитовидной железе. Какие бывают, почему возникают и как лечить
Человеком управляют гормоны, а один из самых важных вырабатываетщитовидная железа. Это, можно сказать, батарейка нашего организма. Как поддержать заряд этой батарейки и не допустить изменений в ее правильной работе. Начнем с того, что щитовидная железа - это важнейший эндокринный орган, который регулирует обмен веществ.
Узловые образования щитовидной железы - собирательное понятие. К узлам относится:
- киста,
- истинное образование, так называемое узловое,
- доброкачественная/злокачественная опухоль.
Киста - полость, заполненная жидкостью. Чаще всего она бывает доброкачественная. Размер кисты не имеет значения, ее удаляют крайне редко.
Работа щитовидной железы определяется по двум параметрам:
- есть ли нарушение функций щитовидной железы, чаще всего это видно по пациенту;
- размер щитовидки.
Щитовидная железа практически никогда не болит!
Болезненные ощущения могут быть при злокачественных образованиях, когда идет распад узла.
Причины, по которым появляются узлы:
- наследственность
- экология
- курение
- возраст
- стресс
- дефицит йода
Не каждый узел является опасным для организма
УЗИ
- метод, который позволяет выявить образования узлов в щитовидной железе. Эндокринолог наблюдает только тех пациентов, у которых есть нарушения функций щитовидной железы.
Признаки избытка и дефицита гормонов:
слабость, сонливость, апатия, повышенная возбудимость, раздражительность, повышенная потливость, избыточная масса тела, учащенное сердцебиение.
Дополнительные источники йода в питании:
• йодированная соль
• йодированный хлеб
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