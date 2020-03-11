Образования в щитовидной железе. Какие бывают, почему возникают и как лечить

Человеком управляют гормоны, а один из самых важных вырабатываетщитовидная железа. Это, можно сказать, батарейка нашего организма. Как поддержать заряд этой батарейки и не допустить изменений в ее правильной работе. Начнем с того, что щитовидная железа - это важнейший эндокринный орган, который регулирует обмен веществ.







Узловые образования щитовидной железы - собирательное понятие. К узлам относится:

