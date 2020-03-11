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Образования в щитовидной железе. Какие бывают, почему возникают и как лечить

Человеком управляют гормоны, а один из самых важных вырабатываетщитовидная железа. Это, можно сказать, батарейка нашего организма. Как поддержать заряд этой батарейки и не допустить изменений в ее правильной работе. Начнем с того, что щитовидная железа - это важнейший эндокринный орган, который регулирует обмен веществ.



Узловые образования щитовидной железы - собирательное понятие. К узлам относится:

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  • киста,
  • истинное образование, так называемое узловое,
  • доброкачественная/злокачественная опухоль.

Киста - полость, заполненная жидкостью. Чаще всего она бывает доброкачественная. Размер кисты не имеет значения, ее удаляют крайне редко.

Работа щитовидной железы определяется по двум параметрам:

  • есть ли нарушение функций щитовидной железы, чаще всего это видно по пациенту;
  • размер щитовидки.

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Щитовидная железа практически никогда не болит!

Болезненные ощущения могут быть при злокачественных образованиях, когда идет распад узла.

Причины, по которым появляются узлы:

  • наследственность
  • экология
  • курение
  • возраст
  • стресс
  • дефицит йода

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Не каждый узел является опасным для организма

УЗИ

- метод, который позволяет выявить образования узлов в щитовидной железе. Эндокринолог наблюдает только тех пациентов, у которых есть нарушения функций щитовидной железы.

Признаки избытка и дефицита гормонов:

слабость, сонливость, апатия, повышенная возбудимость, раздражительность, повышенная потливость, избыточная масса тела, учащенное сердцебиение.

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Дополнительные источники йода в питании:

• йодированная соль

• йодированный хлеб

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