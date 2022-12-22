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Причины расторжения брака в Беларуси назвали в Верховном суде

Как следует из результатов обобщения судебной практики, основными поводами для расторжения брака в Беларусиявляются непреодолимые различия во взглядах супругов, отсутствие общих интересов, несовместимость характеров,сообщает БелТА.

На долю такой причины, как ненадлежащее поведение одного из супругов (алкоголизм, наркомания, игромания, семейное насилие), приходится 12 %. Раздельное проживание супругов в течение длительного времени, в том числе связанное с трудовой миграцией, стало причиной разводов в 19 % случаев, супружеская неверность - в 7 %. Утрату чувства привязанности друг к другу, любви, уваженияповодом для развода назвали около 12 % супругов.

Такая статистика свидетельствует, что многие вступающие в брак, в том числе молодые люди, не готовы к совместной жизни и не представляют тех возможных сложностей, с которыми им придется столкнуться.

Верховный суд о практике рассмотрения дел о расторжении брака

Ежедневно суды при рассмотрении дел сталкиваются с брачно-семейными отношениями, расторжениями брака, сталкиваются с различными жизненными ситуациями, правовыми коллизиями. И поэтому закрепление судебных правовых позиций на уровне постановления пленума Верховного суда весьма важно. Основной задачей и нагрузкой проекта постановления будет являться максимально примиренческая и восстановительная функция деятельности судов по рассмотрению судов этой категории дел.
Андрей Забара, зампредседателя Верховного суда Беларуси

К сожалению, число разводов в стране не уменьшается. В 2021 году органами, регистрирующими акты гражданского состояния, зарегистрировано свыше 59 тыс. браков, а в общей совокупности через загсы и судебные решения расторгнуто около 40 тыс. браков.


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