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Причины расторжения брака в Беларуси назвали в Верховном суде
Как следует из результатов обобщения судебной практики, основными поводами для расторжения брака в Беларусиявляются непреодолимые различия во взглядах супругов, отсутствие общих интересов, несовместимость характеров,сообщает БелТА.
На долю такой причины, как ненадлежащее поведение одного из супругов (алкоголизм, наркомания, игромания, семейное насилие), приходится 12 %. Раздельное проживание супругов в течение длительного времени, в том числе связанное с трудовой миграцией, стало причиной разводов в 19 % случаев, супружеская неверность - в 7 %. Утрату чувства привязанности друг к другу, любви, уваженияповодом для развода назвали около 12 % супругов.
Такая статистика свидетельствует, что многие вступающие в брак, в том числе молодые люди, не готовы к совместной жизни и не представляют тех возможных сложностей, с которыми им придется столкнуться.
Верховный суд о практике рассмотрения дел о расторжении брака
Ежедневно суды при рассмотрении дел сталкиваются с брачно-семейными отношениями, расторжениями брака, сталкиваются с различными жизненными ситуациями, правовыми коллизиями. И поэтому закрепление судебных правовых позиций на уровне постановления пленума Верховного суда весьма важно. Основной задачей и нагрузкой проекта постановления будет являться максимально примиренческая и восстановительная функция деятельности судов по рассмотрению судов этой категории дел.
К сожалению, число разводов в стране не уменьшается. В 2021 году органами, регистрирующими акты гражданского состояния, зарегистрировано свыше 59 тыс. браков, а в общей совокупности через загсы и судебные решения расторгнуто около 40 тыс. браков.
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