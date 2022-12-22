Причины расторжения брака в Беларуси назвали в Верховном суде

Ежедневно суды при рассмотрении дел сталкиваются с брачно-семейными отношениями, расторжениями брака, сталкиваются с различными жизненными ситуациями, правовыми коллизиями. И поэтому закрепление судебных правовых позиций на уровне постановления пленума Верховного суда весьма важно. Основной задачей и нагрузкой проекта постановления будет являться максимально примиренческая и восстановительная функция деятельности судов по рассмотрению судов этой категории дел.

Андрей Забара, зампредседателя Верховного суда Беларуси