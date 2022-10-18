Причины разрыва в курсах покупки и продажи российского рубля прокомментировал Нацбанк

Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц прокомментировал разрыв в курсах покупки и продажи российского рубля в беседе с журналистами в кулуарах международного форума по банковским информационным технологиям "БАНКИТ-2022", передает БелТА .

"Это вопросы устойчивости финансового сектора и соответствующей стратегии развития банков. Разрыв в курсах покупки и продажи связан с курсовой политикой, которую устанавливают банки в рамках взаимодействия с клиентами. Они видят те потоки, которые для них являются наиболее выгодными с точки зрения банковской деятельности, с точки зрения движения активов и пассивов, выстраивания своей стратегии с разными типами клиентов", - сказал Дмитрий Калечиц.