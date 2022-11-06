Причины шума в ушах назвала врач

При возникновении шума в голове или звона в ушах необходимо обследовать сосуды головного мозга. Этот симптом может указывать на серьезное нарушение сосудистого тонуса, предупредиладоктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко. Об этом пишет sb.by.



Врач обратила внимание на то, что шум в ушах, наблюдающийся длительное время, предвестником инсульта не является. "Шум в голове не является признаком инсульта, тем более если такой симптом наблюдается долгое время. Скорее он указывает на некое нарушение сосудистого тонуса. Это достаточно опасный симптом. Он не только портит качество жизни, но и заставляет задуматься о состоянии сосудов головного мозга", - отметила Татьяна Шаповаленко.



При появлении такого симптома доктор посоветовала пройти несколько обследований.



"Нужно сделать ультразвуковое исследование магистральных артерий головы, посмотреть скорость кровотока. Также стоит обратиться к отоларингологу, чтобы исключить патологию ЛОР-органов, которая может вызывать шум в ушах и сопровождаться головокружениями. Может быть, врачи порекомендуют сделать компьютерную томографию, артериографию сосудов головного мозга, чтобы исключить аневризмы и мальформацию, то есть изменения сосудистого русла, которые являются значимыми факторами риска для развития инсульта. Помимо всего прочего, врач-невролог посоветует комплекс лекарственных препаратов, которые помогут улучшить кровоснабжение головного мозга и избавят от шума", – подчеркнула Татьяна Шаповаленко.



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