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Причины воспаления десен назвал врач
Каждый из нас хоть раз да сталкивался с такой неприятной штукой, как воспаление десен. Казалось бы, ничего серьезного, нопри отсутствии правильного лечения эта проблемаможет привести к плачевным последствиям.
О причинах, которые вызывают воспаление десен, рассказал врач Валерий Андриенко. Его слова публикует sb.by.
По словам доктора, причин воспаления десен существует огромное количество. "Это может быть, например, инфекционное заболевание или аутоиммунное. Периодическое воспаление бывает при периодонтите. Основной причиной этой патологии являются камни, которые находятся под десной, а также налет, скапливающийся в том месте", - обратил вниманиеАндриенко.
Доктор также отметил, что камни и налет над десной можно убрать самостоятельно. А вот камни под десной убирает врач-периодонтолог. Процедура проводится крайне аккуратно, чтобы не повредить связку, которая находится под десной. Обращаться к доктору нужно регулярно, чтобы убрать все камни и биопленку, в которой живут бактерии.
Фото:pixabay.com
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