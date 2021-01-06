Причины задержания - нарушение порядка

Устроили вакханалию под ширмой чаепития. Так можно кратко описать события минувшего вечера во дворах столичных микрорайонов Уручье и Новая Боровая. А если вдаваться в подробности, то протестные активисты очнулись после новогодней спячки и снова взялись за старое. Крики, пляски, фонарики и лазеры в окна спящих людей – и все это с бчб-символикой в руках. Конечно же, жильцы домов стали жаловаться в милицию, и реакция последовала. Самых активных нарушителей порядка задержали (всего их по столице 25 человек). Кстати, одно видео очень уж пришлось по душе оппозиционным ресурсам. Не разобравшись в ситуации, телеграм-каналы и некоторые ресурсы стали тиражировать кадры и давать яркие заголовки о беспричинных задержаниях якобы мирных прохожих. На деле же история такова, что митингующая пыталась вырваться от правоохранителя, который ее задерживал, и на подмогу пришел еще один протестующий. Мужчина оскорблял силовика и пытался отбить девушку. Поэтому милиционеру пришлось достать травматическое оружие и оттолкнуть нападавшего, чтобы увеличить дистанцию до приезда патрульной группы. Как пояснили в МВД, причин и поводов для задержания минувшим вечером было более чем достаточно.



