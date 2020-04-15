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Придомовые площадки городов Минской области приобретают новый вид

Весеннее благоустройство продолжается. Порядок наводят в парках и скверах, проводят и капитальный ремонт дворовых территорий в городах и районах. Масштабные работы идут и в Радошковичах. Сразу несколько придомовых площадок приобретают новый вид. Обустраивают пешеходные дорожки, детские комплексы, обновляют фасады зданий. Такую же работу вскоре начнут и в Молодечно.

К наведению порядка присоединяются все населенные пункты области. Поддерживают эстафету чистоты и местные жители.

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